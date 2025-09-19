“Szon Patrol”: así es la patrulla de niños que graba mujeres sin su consentimiento

Imagen de referencia de las banderas de Polonia y la Unión Europea. Foto: EFE - ANATOLY MALTSEV

En Polonia surgió una nueva tendencia llamada “Szon Patrol”, que está promoviendo el acoso a niñas y mujeres en la calle. Esta dinámica ha sido adoptada principalmente por niños y hombres que deambulan vistiendo chalecos fosforescentes. Existen más de 12.000 videos en redes sociales que ponen en vulnerabilidad a las mujeres.

En la jerga polaca, “szon” significa puta y la palabra “patrol” se traduce como patrulla. El medio alemán DW explicó que la tendencia comenzó durante las vacaciones escolares. Para estos videos, los niños polacos buscan mujeres que “vistan con poca ropa” y las graban sin su consentimiento. Luego suben los videos a redes sociales.

Los jóvenes aspiran a ser “la policía de putas”. Algunos medios aseguraron que esta conducta empezó como una “broma”, en la cual unas niñas se unían a la tendencia y pretendían ser atrapadas por las “patrullas”. Sin embargo, las víctimas comenzaron a ser vulneradas y agredidas mediante comentarios de odio en las redes sociales. Varias de ellas expresaron no querer regresar al colegio debido al ciberacoso.

Los niños no siempre actúan solos. De hecho, forman grupos para recorrer calles, centros comerciales, supermercados o cualquier espacio público, buscando a niñas que, a su juicio, se vean “provocativas”.

Además de ser preocupante que ellos tengan este comportamiento, se suma el hecho de que adultos también han comenzado a acosar a las mujeres de esta manera. El seguimiento por parte de quienes siguen esta tendencia también cambió de dinámica: ya no solo se usan chalecos fosforescentes, sino también automóviles que llevan la frase “Szon Patrol”.

La seguridad de las víctimas del “Szon Patrol” en Polonia

Esta grave forma de agresión se ha convertido en un problema de seguridad para las niñas y mujeres en Polonia. Los padres de las víctimas buscaron ayuda en “Kids Alerts”, un sistema de Varsovia que busca garantizar la seguridad de los menores. Gracias a esta iniciativa, se lograron eliminar 15.000 archivos de la nube que tenían este tipo de contenidos.

El medio polaco TVP3 aseguró que las acciones de los agresores pueden ser consideradas un delito de alteración del orden público y acoso. Por ello, recomendó denunciar ante las autoridades en caso de presenciar situaciones similares.

