El Gobierno de Gaza estima en un millón los desplazados en el sur de la franja

Refugiados palestinos se hacinan en tiendas improvisadas en Mawasi y Jan Yunis pese a los bombardeos israelíes. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Hamás en Gaza estimó este sábado que en torno a un millón de personas se hacinan en Mawasi y Jan Yunis, en el sur de la franja y hacia donde el Ejército israelí ha dirigido las evacuaciones forzosas desde todo el enclave palestino, especialmente desde la ciudad de Gaza.

🔑Las claves del desplazamiento en Gaza (por si tiene afán)

Un millón de palestinos desplazados sobreviven en Mawasi y Jan Yunis.

Israel bombardeó más de 110 veces las zonas designadas como “humanitarias”.

Dos niños murieron en un ataque contra una tienda en Mawasi.

Las áreas carecen de agua, alimentos, hospitales y servicios básicos.

ONU y ONG califican la ofensiva israelí en Gaza como posible genocidio.

“Actualmente, alberga aproximadamente un millón de personas”, recogió el comunicado del Ejecutivo gazatí sobre la zona de Al Mawasi, que engloba el área costera al oeste de Jan Yunis y el noroeste de Rafah.

Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que en la capital quedan aún unos 900.000 gazatíes.

Por su parte, las Naciones Unidas siguen calculando la cifra de desplazados en los campamentos del sur, apuntó a EFE el viernes una portavoz de su Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Le recomendamos: Israel amenaza con “fuerza sin precedentes” y obliga a evacuar Ciudad de Gaza

La población de la Franja se refiere comúnmente como Mawasi a toda la franja costera en la que se hacinan los refugiados, tanto la zona de Mawasi en sí misma, como a las playas de Jan Yunis, algo más al norte, y las de Deir al Balah, en el centro del enclave.

El Gobierno denunció que, aunque Israel ha calificado las playas entre Mawasi y Jan Yunis como una “zona humanitaria”, las ha bombardeado en más de 110 ocasiones y allí han muerto unas 2.000 personas por ataques israelíes.

Este viernes, un bombardeo del Ejército de Israel contra una tienda de campaña en Mawasi mató a dos niños de 10 y 6 años, confirmó a EFE el jefe de pediatría del Hospital Nasser (que recibió los cuerpos), Ahmed Al Farra.

Le podría interesar: Lo último que se sabe del éxodo de palestinos de Ciudad de Gaza y ofensiva israelí

“Estas zonas carecen por completo de los artículos de primera necesidad. No hay hospitales, infraestructura ni servicios esenciales como agua, alimentos, refugio, electricidad ni educación, lo que hace casi imposible vivir allí”, recoge el comunicado.

El Ejército israelí designó como “zona humanitaria” las playas de Al Mawasi y Jan Yunis, que sin, sin embargo, estaban desbordadas de refugiados desde hace meses.

Muchos gazatíes denunciaron no poder encontrar sitio para plantar sus tiendas de campaña en este lugar, por lo que Israel designó también la costa de Deir al Balah como una “zona segura” (pero no humanitaria) a la que la población podía desplazarse.

En junio, la ONU estimaba que en Mawasi había más de 425.000 palestinos desplazados. La zona mide unos 14 kilómetros de largo y uno de ancho. Según Naciones Unidas, entonces la densidad de población allí era de unas 47.700 personas por kilómetro cuadrado.

También puede leer: Van 6 veces: EE. UU. volvió a vetar en Consejo de Seguridad alto al fuego en Gaza

“Antes de la guerra, Gaza ya era una de las áreas más densamente pobladas del mundo, unas 5.500 personas por kilómetro cuadrado”, recoge un informe de Naciones Unidas publicado el 30 de junio.

Ahora, el Ejército israelí bombardea intensamente la ciudad de Gaza y expande una operación terrestre con la que pretende desplazar a su población hacia el sur.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.200 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com