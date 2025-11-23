Logo El Espectador
EE. UU., Ucrania y la UE se reúnen en Ginebra para revisar el plan de paz de Trump

Delegaciones en Ginebra evalúan los puntos del plan de Trump que podrían cambiar el futuro del conflicto en Ucrania.

Agencia EFE
23 de noviembre de 2025 - 03:58 p. m.
Un guardia estadounidense camina en la entrada de la Misión Permanente de EE. UU. en Ginebra, Suiza, el 23 de noviembre de 2025.
Un guardia estadounidense camina en la entrada de la Misión Permanente de EE. UU. en Ginebra, Suiza, el 23 de noviembre de 2025.
Foto: EFE - MARTIAL TREZZINI
Delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y varios países de la Unión Europea se dan cita este domingo en Ginebra para tratar el plan de paz de 28 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, del que ucranianos y europeos rechazan varias partes.

🔑Las claves de la reunión en Ginebra para discutir la paz en Ucrania (por si tiene afán)

  • Donald Trump presentó un plan de paz de 28 puntos que genera rechazo en Ucrania y varios países europeos.
  • La reunión en Ginebra busca analizar y ajustar la propuesta antes del plazo dado por Trump.
  • EE. UU. estará representado por Marco Rubio, Steve Witkoff y Dan Driscoll.
  • Ucrania participa con Andri Yermak y Rustem Umérov, mientras asesores de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia también asisten.
  • Algunos puntos controvertidos incluyen entregar Donbás a Rusia, reconocer Crimea como rusa y reducir el ejército ucraniano.

Se espera que la delegación estadounidense esté encabezada por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, quienes este domingo se unirán al secretario del Ejército, Dan Driscoll, ya en Ginebra desde la víspera.

Por parte de Ucrania encabezará la delegación el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andri Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov.

Asistirán también los asesores de política exterior de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, además de representantes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo.

El principal objetivo es analizar y “pulir” el plan de Trump, presentado por sorpresa el jueves.

Trump dio a Zelenski un plazo de apenas una semana, hasta el jueves 27 de noviembre, para aceptarlo, aunque el mandatario norteamericano también ha señalado que no es la “última oferta”.

Algunos puntos del acuerdo son interpretados por Kiev como una capitulación a Moscú, entre ellos los que contemplan la entrega de la región oriental del Donbás a Rusia, el reconocimiento de la península de Crimea como parte de su territorio, o la reducción del número de soldados ucranianos de los 900.000 actuales a 600.000.

Por Agencia EFE

L M(0q2lm)Hace 15 minutos
Humo. Ante el evidente posicionamiento de Trump hacia Putin, sólo resta decir que M.A.G.A. mas bien significa Moscow Agent Governing America
