Mundo
América

Avianca, entre las aerolíneas que cancelaron vuelos a Venezuela por medida de EE. UU.

La alerta de EE. UU. por “riesgos para la aviación” llevó a seis aerolíneas a cancelar sus rutas hacia Venezuela.

Agencia AFP
22 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
Aerolíneas, suspenden vuelos por alerta de seguridad y aumento de actividad militar en Venezuela.
Foto: El Espectador - José Vargas
Foto: El Espectador - José Vargas
Seis aerolíneas cancelaron este sábado 22 de noviembre sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe.

🔑Las claves de las aerolíneas que cancelaron vuelos a Venezuela (por si tiene afán)

  • Seis aerolíneas (Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y Latam) suspenden vuelos a Venezuela tras la alerta de EE. UU.
  • La FAA advierte sobre el “aumento de actividad militar” y riesgos para aeronaves en el espacio aéreo venezolano.
  • EE. UU. despliega fuerzas en el Caribe, incluido su portaviones más grande, en operaciones antidrogas.
  • Maduro denuncia que el operativo es una “amenaza” para forzar su salida del poder.
  • ALAV pide a los pasajeros estar pendientes de avisos, mientras algunas aerolíneas como Copa, Air Europa y Turkish siguen operando.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones, dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza. No precisó por cuánto tiempo será la suspensión.

Le recomendamos: EE. UU. envió una alerta a los aviones por aumento de actividad militar cerca de Venezuela

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una “amenaza” para forzar su derrocamiento.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Le podría interesar: La resistencia imposible: por qué Venezuela no puede sostener la guerra que anuncia

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó la FAA.

De Loaiza precisó que por el momento se mantienen operando la panameña Copa, Air Europa, Turkish y las venezolanas Laser y PlusUltra.

Estados Unidos prevé declarar el lunes como organización terrorista a un cártel narcotraficante supuestamente liderado por Maduro.

Lea también: ¿Qué aliados tiene Venezuela? La amenaza militar de EE. UU. los pone a prueba

Desde de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de 83 personas.

En un comunicado, ALAV exhortó a las personas “que poseen boletos en las diferentes aerolíneas que prestan servicio en Venezuela, y cuyos vuelos están programados para los próximos días o semanas” a que “estén atentos a cualquier aviso de su aerolínea”.

En la página web del Aeropuerto Internacional de Maiquetía aparecen como cancelados este sábado los vuelos de TAP y Avianca.

Por Agencia AFP

