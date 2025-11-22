Avianca, entre las aerolíneas que cancelaron vuelos a Venezuela por medida de EE. UU.

Aerolíneas, suspenden vuelos por alerta de seguridad y aumento de actividad militar en Venezuela. Foto: El Espectador - José Vargas

Seis aerolíneas cancelaron este sábado 22 de noviembre sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe.

Seis aerolíneas (Iberia, TAP, Avianca, Caribbean, GOL y Latam) suspenden vuelos a Venezuela tras la alerta de EE. UU.

La FAA advierte sobre el “aumento de actividad militar” y riesgos para aeronaves en el espacio aéreo venezolano.

EE. UU. despliega fuerzas en el Caribe , incluido su portaviones más grande, en operaciones antidrogas.

Maduro denuncia que el operativo es una “amenaza” para forzar su salida del poder.

ALAV pide a los pasajeros estar pendientes de avisos, mientras algunas aerolíneas como Copa, Air Europa y Turkish siguen operando.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones, dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza. No precisó por cuánto tiempo será la suspensión.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una “amenaza” para forzar su derrocamiento.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó la FAA.

De Loaiza precisó que por el momento se mantienen operando la panameña Copa, Air Europa, Turkish y las venezolanas Laser y PlusUltra.

Estados Unidos prevé declarar el lunes como organización terrorista a un cártel narcotraficante supuestamente liderado por Maduro.

Desde de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de 83 personas.

En un comunicado, ALAV exhortó a las personas “que poseen boletos en las diferentes aerolíneas que prestan servicio en Venezuela, y cuyos vuelos están programados para los próximos días o semanas” a que “estén atentos a cualquier aviso de su aerolínea”.

En la página web del Aeropuerto Internacional de Maiquetía aparecen como cancelados este sábado los vuelos de TAP y Avianca.

