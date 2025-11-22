Quién es Marjorie Taylor Greene, la aliada MAGA que Trump ahora llama “traidora”

Donald Trump abraza a la congresista Marjorie Taylor Greene tras su discurso ante el Congreso en 2025. Foto: EFE - SHAWN THEW

La más reciente ruptura dentro del Partido Republicano en Estados Unidos es la de la congresista Marjorie Taylor Greene con el presidente Donald Trump, con quien mantenía una relación cercana hasta que decidió renunciar a su curul en la Cámara de Representantes por diferencias con el mandatario.

🔑Las claves de las tensiones entre Greene y Trump (por si tiene afán)

Marjorie Taylor Greene anunció su renuncia al Congreso tras una disputa abierta con Donald Trump.

La ruptura estalló por la publicación de los archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein .

Donald Trump le retiró su respaldo , la atacó públicamente y prometió impulsar a otro candidato republicano.

Marjorie Taylor Greene exige divulgar los documentos del caso Epstein , un tema que ha dividido al Partido Republicano.

Greene ha criticado en medios la gestión económica y las políticas de Donald Trump en los últimos meses.

Marjorie Taylor Greene anunció que dejará de ser congresista por el estado de Georgia el 5 de noviembre de 2026, tras una disputa pública con el presidente por la publicación de archivos relacionados con el caso de trata de personas y pedofilia del fallecido millonario Jeffrey Epstein.

En su mensaje en video publicado el viernes, Greene destacó sus principales logros y aprovechó para cuestionar al presidente Trump, quien días atrás amenazó con apoyar a otro candidato republicano para intentar quitarle el escaño en las elecciones del próximo año, según CNN.

Pero ¿quién es esta congresista que pasó de ser una de las figuras más cercanas al presidente a renunciar antes que seguir trabajando con él?

📌 Relación con Donald Trump

Marjorie Taylor Greene y Donald Trump mantuvieron inicialmente una relación de apoyo mutuo dentro del movimiento MAGA, con Greene como una de sus defensoras más visibles. Respaldó la agenda “Make America Great Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande) y adoptó sin reservas el estilo político confrontacional de Trump.

Sin embargo, en los últimos meses la alianza se deterioró. Greene criticó públicamente al presidente por su manejo de los documentos del caso Epstein y por desacuerdos en temas de política exterior y atención sanitaria.

El distanciamiento se agravó cuando Trump retiró su respaldo y anunció que apoyaría a otro candidato republicano para disputarle el escaño en las primarias. Incluso la calificó como “traidora” y “loca”, según la BBC.

En los últimos meses, Greene ha participado en programas televisivos de alta audiencia donde ha expresado críticas tanto hacia Trump como hacia otros miembros del Partido Republicano. Ha cuestionado la falta de acción del presidente para aliviar los costos que enfrentan los votantes y también ha criticado sus políticas arancelarias, según la BBC.

La ruptura llevó a Greene a anunciar su renuncia al Congreso, citando los ataques personales y la dificultad de competir en unas primarias con Trump en contra. Pese a sus recientes diferencias, Greene fue durante años una de las figuras más visibles y leales del movimiento MAGA.

🔍 Apoyo a las víctimas de Jeffrey Epstein

Greene ha sido una de las pocas figuras republicanas que respalda la publicación de los documentos que exponen detalles del caso Epstein y los posibles involucrados que aún están en libertad. Jeffrey Epstein operó durante años una red de trata de menores, según la BBC.

En campaña, el movimiento MAGA y Donald Trump prometieron divulgar esos documentos. Sin embargo, ya en el gobierno, el tema generó divisiones internas: el presidente se opuso inicialmente a la legislación que buscaba hacer pública la información… hasta hace una semana, cuando pidió a los legisladores seguir adelante con su publicación.

Greene por otro lado, siempre defendió públicamente la necesidad de transparencia y justicia para las mujeres que fueron abusadas y traficadas desde muy jóvenes, subrayando que apoyar a estas víctimas no debería ser motivo de ataques o acusaciones de traición.

