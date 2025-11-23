Así concluyó el G20: acuerdos para fortalecer la resiliencia y el liderazgo del Sur Global

Líderes del G20 durante la cumbre en Johannesburgo 2025. Foto: EFE - Borja Puig de la Bellacasa/POOL MONCLOA

Líderes del G20 concluyeron la Cumbre de Johannesburgo 2025 con un acuerdo para fortalecer la resiliencia global, promover un futuro justo y equitativo, y situar las prioridades del Sur Global en el centro de la cooperación económica internacional.

🔑Las claves de lo que se discutió en el G20 (por si tiene afán)

El G20 cerró con un acuerdo centrado en fortalecer la resiliencia global y priorizar al Sur Global.

Los líderes asumieron compromisos sobre acción climática, transición energética y financiamiento para países en desarrollo.

Avanzaron en lineamientos para regular la inteligencia artificial, gestionar minerales críticos y proteger derechos laborales.

Sudáfrica, Brasil, India y China impulsaron un enfoque más equitativo en el desarrollo y en la gobernanza global.

Tensiones con EE. UU. marcaron la cumbre por su ausencia y rechazo al lenguaje climático en la declaración final.

A pesar de la ausencia de Estados Unidos y diferencias entre algunos miembros, la declaración final destaca compromisos concretos para enfrentar la crisis climática, apoyar las economías en desarrollo, avanzar en la gobernanza de la inteligencia artificial y promover una transición justa hacia energías limpias, según Euronews.

La cumbre, la primera realizada en África, reflejó un enfoque en la solidaridad y la sostenibilidad como ejes para afrontar desafíos globales urgentes, posicionando al continente africano como actor central en la agenda internacional.

👉 Estos son los puntos claves de la cumbre

La presidencia sudafricana puso el foco en la solidaridad, igualdad y sostenibilidad, poniendo las prioridades del Sur Global en el centro de la agenda internacional.

Se lograron compromisos concretos para fortalecer la resiliencia global, promover un desarrollo justo y reducir las desigualdades económicas y sociales.

Los líderes acordaron medidas para la gestión responsable de minerales críticos, trabajo digno y regulación internacional de la inteligencia artificial.

Se hizo énfasis en la cooperación para enfrentar el cambio climático, la seguridad energética, la seguridad alimentaria y la financiación para países en desarrollo.

Brasil, India y China destacaron la importancia de un enfoque equitativo en el desarrollo tecnológico , protección de derechos laborales y cooperación internacional.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva destacó que la gestión de recursos estratégicos, junto con los avances en inteligencia artificial y la transformación del mundo laboral, serán factores decisivos para determinar la prosperidad global futura

Sudáfrica destacó su papel como representante del continente africano y del mundo en desarrollo, reclamando espacios para mejorar condiciones y vidas.

La declaración final reafirmó los compromisos compartidos con la seguridad energética, acceso universal, desarrollo sostenible y la Agenda 2030.

📌 Tensiones por ausencia de Estados Unidos

La Cumbre estuvo marcada por tensiones políticas, principalmente debido al boicot parcial de Estados Unidos. La delegación estadounidense no participó en la redacción de la declaración final, que incluyó un lenguaje que Washington ha objetado históricamente, como el reconocimiento urgente del cambio climático, el apoyo a objetivos ambiciosos de energías renovables y la atención a la carga de deuda que enfrentan los países pobres.

Esto generó un choque con la administración de Donald Trump, que ha mostrado escepticismo respecto al consenso científico sobre el calentamiento global y rechazó la inclusión de estos temas en el documento oficial, según la página oficial de la G20.

