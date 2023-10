“El disfraz de enfermera ‘sexy’ ofende a la profesión”, denuncian algunos en España

Foto de referencia: una enfermera prepara una vacuna del coronavirus. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

En el marco de la celebración de Halloween, como también lo ha hecho en años anteriores, el Consejo General de Enfermería de España pide que dejen de circular los disfraces de “enfermera sexy o sangrienta”, pues, según argumenta la entidad, dañan la percepción que el público tiene de la profesión. “Nos mostramos en contra de estos disfraces que proliferan en Halloween porque denigran a la mujer y a los profesionales sanitarios”, se lee en un documento publicado en la cuenta de Instagram de la institución.

Desde hace un tiempo, la Organización Colegial de Enfermería viene haciendo una misma solicitud: retirar estos disfraces de los centros comerciales y de las plataformas de venta online, pues presentan “una imagen denigrante y estereotipada, impropia de una sociedad avanzada e igualitaria”. A través de un pronunciamiento, respaldado por Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, se lee: “Cada año, por estas fechas, asistimos con perplejidad e indignación a la oleada de disfraces de ‘enfermera sexy’, ‘asesina’ o ‘zombie’, que ofenden a la imagen pública de una profesión cuya dedicación no solo exige unos niveles de cualificación académica y universitaria de primer nivel, sino que es reconocida como baluarte de la calidad de la asistencia sanitaria”.

El consejo, que representa a 330.000 profesionales, hizo también un llamado a los papás. Raquel Rodríguez Llanos, vicepresidenta del consejo, citada por la agencia española Servimedia, comentó: “No solo denunciamos en Halloween, sino también porque se utiliza en fiestas, despedida de solteros, carnavales, etc. Hacemos un llamamiento a todos los padres para que no vistan a sus hijas con disfraces de enfermeras que ofenden a la profesión, porque estas prácticas se normalizan y se mantienen en el tiempo, hasta seguir utilizándose en la edad adulta”. Pero no se quedó ahí, también hizo un llamado a los colegios, para “formar a nuestros estudiantes de cualquier edad en el respeto y dignidad de una profesión que cuida y protege la salud de la población durante toda su vida”.

Las enfermeras de Canadá emitieron un alegato similar el año pasado, diciendo que la “erotización de la profesión” con los disfraces era social y profesionalmente inaceptable. “La profesión ha evolucionado, pero los estereotipos persisten”, afirmó Luc Mathieu, presidente de la Orden de Enfermeras de Quebec (OIIQ), citado por The Guardian. “Las enfermeras ejercen una profesión científica y su experiencia debe ser mejor conocida y valorada. Es hora de que cambien las percepciones”.

