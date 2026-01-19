Logo El Espectador
El drama de una familia en el accidente de España: solo quedó viva una niña de 6 años

Las autoridades ya han dado a conocer algunos de los nombres de las personas que murieron tras el accidente registrado en el sur de España.

Redacción Mundo
19 de enero de 2026 - 10:45 p. m.
El personal de emergencia trabaja tras un accidente de tren en Adamuz, sur de España.
Foto: AFP - -UGC
El accidente de dos trenes de alta velocidad al sur de España ha dejado al menos 40 personas muertas y más de un centenar de heridos. Mientras se intentan esclarecer las causas del incidente, se han dado a conocer las identidades de algunos de los fallecidos. Entre ellos está el caso de una familia de la cual solo quedó viva una niña de 6 años.

Lo sucedido, considerado como la peor tragedia registrada en España en los últimos diez años, golpeó fuertemente a la familia Zamorano. Según confirmaron fuentes del Ayuntamiento de Punta Umbría, Pepe Zamorano, su esposa Cristina Álvarez, su hijo Pepe Zamorano y su sobrino Félix Zamorano fallecieron tras la colisión de los trenes, que en conjunto transportaban a cerca de 500 personas. La hija del matrimonio sobrevivió al accidente con heridas leves.

Las autoridades también dieron a conocer que entre las víctimas mortales está el maquinista de uno de los trenes, quien conducía en la ruta de Madrid–Huelva. También se confirmó el fallecimiento de Óscar Toro, periodista y académico, y de su esposa María Clauss, reconocida fotoperiodista y gestora cultural, así como de un agente de policía que se convirtió en papá hace apenas 18 meses.

Las labores de rescate fueron complicadas y las autoridades describieron el lugar como un “escenario dantesco”. Bomberos y rescatistas confirmaron que, en ciertos momentos de la noche del domingo, fue necesario retirar cuerpos sin vida para poder acceder a sobrevivientes que pedían auxilio desde el interior de los vagones aplastados.

Redacción Mundo

