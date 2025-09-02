El hijo mayor de la princesa de Noruega será juzgado en febrero por violación

En el tribunal de Oslo, del 3 de febrero al 13 de marzo de 2026, se realizará el juicio de Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la princesa de Noruega, quien es acusado por violación. Foto: AFP - HAKON MOSVOLD LARSEN

El hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, será juzgado en febrero de 2026 tras ser acusado de haber violado a cuatro mujeres, informó el martes el tribunal de Oslo, sobre este caso que lo expone hasta 10 años de prisión.

En el peor escándalo que ha salpicado a la familia real noruega, Marius Borg Høiby, fue inculpado el 18 de agosto por cuatro violaciones y otros 28 cargos, en particular por maltratos contra exparejas.

El joven acusado, de 28 años, es hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon. En total siete mujeres denunciaron haber sido víctimas, entre ellas una de sus exnovias, Nora Haukland, y la artista Linni Meister.

El juicio se llevará a cabo en el tribunal de Oslo del 3 de febrero al 13 de marzo.

Marius Borg Høiby fue detenido el 4 de agosto de 2024 bajo sospecha de haber agredido a su entonces pareja, él reconoció actos de violencia en ese caso pero, según sus abogados, rechaza los demás cargos.

En una declaración pública diez días más tarde, dijo haber actuado “bajo la influencia del alcohol y la cocaína tras una disputa”, precisando padecer “trastornos mentales” y luchar “desde hace mucho tiempo contra la adicción” a las drogas.

Ningún miembro de la familia real fue convocado para testificar en el juicio.

“Todas las personas implicadas en este asunto lo encuentran sin duda difícil y doloroso”, declaró el príncipe Haakon el 19 de agosto, un día después de la inculpación de su hijastro. “Ahora corresponde a los tribunales decidir el desenlace final”, añadió.

Marius Borg Høiby no forma parte oficialmente de la Casa Real y, por lo tanto, no ejerce funciones oficiales.

Haakon y Mette Marit tienen dos hijos en común: la princesa Ingrid Alexandra, de 21 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 19.

Pero ¿es justa la pena que le asignarían al posible violador?

Este año el Parlamento noruego aprobó una reforma al Código Penal que define como violación cualquier acto sexual sin consentimiento explícito.

La iniciativa, presentada en abril por el Gobierno laborista, contempla sanciones de hasta seis años de prisión para quienes mantengan relaciones sexuales con personas “que ni de palabra ni con actos han dado su consentimiento”, explicó la ministra de Justicia, Astri Aas-Hansen, al dar a conocer la propuesta.

Además, la reforma elimina la pena mínima de tres años para este delito. “Proponemos un cambio para que los tribunales tengan más capacidad de maniobra en los análisis individuales para fijar la duración de la pena”, añadió Aas-Hansen en ese momento.

Teniendo esto en cuenta, resulta importante destacar que, por las presuntas cuatro violaciones, el acusado enfrentaría, tal vez, solo 10 años de prisión, mientras que por una sola violación la pena habitual en Noruega es de aproximadamente 6 años. Desde una perspectiva lógica, cuatro violaciones equivaldrían como mínimo a 24 años, más del doble de la condena que recibiría Marius Borg Høiby. Aunque, claro está, todavía falta ver cómo se desarrollará el juicio.

