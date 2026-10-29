El maquinista iba a ser papá: lo que se sabe de las víctimas del accidente de tren en España

El accidente de trenes en Toledo (España) dejó 69 muertos y sigue bajo investigación. Al menos uno de los fallecidos y nueve heridos son extranjeros. De momento, se sabe que la máquina AVE de Renfe que colisionó con un Iryo detenido en la vía iba a una velocidad de 160 a 200 kilómetros por hora, según estimó la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes, que detalló que la velocidad precisa se conocerá después, cuando se extraigan los datos de lo que se conoce como las cajas negras de la máquina.

El informe recalcó que las pesquisas están en una fase inicial, así que "todas las hipótesis con respecto a las posibles causas y factores que pudieron influir en el suceso están abiertas y no se pueden aventurar explicaciones más allá de los datos constatados". Reiteró que, tras el impacto de la cabecera del AVE contra la parte posterior del Iryo, el resto del tren de Renfe quedó completamente “descarrilado, quedando sobre la plataforma los seis últimos coches y cayendo el coche 7 por el terraplén de la vía".

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Algunas de las víctimas del accidente de trenes de alta velocidad en España

Antonio Acedo Meneses, de 36 años, era el maquinista del AVE accidentado. Murió tras el incidente. Su padre también era maquinista y su abuelo había trabajado como electricista de Renfe, detalló el medio local El Mundo. Se sabe que pertenecía al partido Izquierda Española, cuyo dirigente Guillermo del Valle lo describió en una publicación en la red social X como "un hombre bueno" y "un tipo prudente, amable y ejemplar". La periodista Paula Fraga, amiga de Acedo Meneses, dijo, por su parte, que "Antonio fue uno de los trabajadores que alzó la voz por el deterioro de las infraestructuras ferroviarias, uno de los trabajadores ignorados y vilipendiados que ha muerto por la incompetencia de quienes no escucharon sus demandas".

El diario local detalló que él era fotógrafo e iba a ser papá. De hecho, su pareja está embarazada. Se le considera un héroe, pues, tras arrancar y ver a la distancia el Iryo, tuvo tiempo de activar el freno, evitando así un choque mayor. En 2012 decidió ser maquinista; de acuerdo con la información de El Mundo, llevaba un buen tiempo preocupado por su trabajo y a sus compañeros les decía que si no mejoraban las cosas, "estábamos condenados a repetir lo de Adamuz", con referencia al incidente ocurrido en enero entre otros trenes, el cual dejó 46 fallecidos. Al momento del accidente del jueves, Acedo Meneses iba con Daniel Cabañas, el maquinista en prácticas de 31 años. Ambos soñaban con volverse viejos sobre rieles.

Otra de las fallecidas tras el choque es la exministra Fátima Báñez. Ella, de acuerdo a lo publicado por el medio El País, viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda, pues fue invitada por el presidente andaluz para asistir a un acto de la Confederación de Empresarios regional. Sus colegas del Partido Popular le dedicaron sentidos mensajes, entre ellos el líder Alberto Núñez Feijóo: "Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles". Ella fue la primera mujer en ocupar la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y fue también la que más tiempo estuvo al frente de esa cartera. Le tocó gestionar el mercado laboral durante la Gran Recesión. Fue una de las colaboradoras más estrechas del expresidente Mariano Rajoy.

Además, entre los desaparecidos que dejó esta tragedia ferroviaria está la compositora Marisa Manchado. Así lo informó la Asociación Mujeres en la Música, de la que es miembro histórica, y lo confirmaron fuentes cercanas a ella. Ella iba en el AVE que colisionó con un convoy de Iryo. Autora de la ópera La Regenta, Premio Nacional de Música en 2024, se dirigía el miércoles a Sevilla para participar al mediodía en el encuentro Música para el presente: diálogos con la obra de la compositora Marisa Manchado, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.

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