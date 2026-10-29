 

Publicidad

El maquinista iba a ser papá: lo que se sabe de las víctimas del accidente de tren en España

El trágico accidente en Toledo dejó al menos 69 fallecidos, entre ellos el que conducía el tren de Renfe y una exministra. Una compositora fue declarada desaparecida. Estas son sus historias.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Mundo
Urda (Toledo) (Spain), 29/10/2026.- A handout vide-grab photo released by Spanish Military Emergency Unit (UME) on 29 October 2026 of rescue work at the scene of a collision between two high-speed trains, Iryo and AVE, in the village of Urda, Toledo, Spain, overnight. At least 68 people have been killed and dozens more injured in the accident on 28 October in the province of Toledo, south of the Spanish capital, Madrid. (España) EFE/EPA/UME HANDOUT ATTENTION EDITORS: IMAGE TO BE USED ONLY IN RELATION TO THE STATED EVENT (MANDATORY CREDIT) HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Labores de rescate tras la colisión de dos trenes en la localidad de Urda, Toledo (España).
Foto: EFE - UME HANDOUT

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El accidente de trenes en Toledo (España) dejó 69 muertos y sigue bajo investigación. Al menos uno de los fallecidos y nueve heridos son extranjeros. De momento, se sabe que la máquina AVE de Renfe que colisionó con un Iryo detenido en la vía iba a una velocidad de 160 a 200 kilómetros por hora, según estimó la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes, que detalló que la velocidad precisa se conocerá después, cuando se extraigan los datos de lo que se conoce como las cajas negras de la máquina.

El informe recalcó que las pesquisas están en una fase inicial, así que "todas las hipótesis con respecto a las posibles causas y factores que pudieron influir en el suceso están abiertas y no se pueden aventurar explicaciones más allá de los datos constatados". Reiteró que, tras el impacto de la cabecera del AVE contra la parte posterior del Iryo, el resto del tren de Renfe quedó completamente “descarrilado, quedando sobre la plataforma los seis últimos coches y cayendo el coche 7 por el terraplén de la vía".

Le sugerimos: No pudo arrancar y buscó ayuda: el relato de la maquinista del tren estrellado en España

Algunas de las víctimas del accidente de trenes de alta velocidad en España

Antonio Acedo Meneses, de 36 años, era el maquinista del AVE accidentado. Murió tras el incidente. Su padre también era maquinista y su abuelo había trabajado como electricista de Renfe, detalló el medio local El Mundo. Se sabe que pertenecía al partido Izquierda Española, cuyo dirigente Guillermo del Valle lo describió en una publicación en la red social X como "un hombre bueno" y "un tipo prudente, amable y ejemplar". La periodista Paula Fraga, amiga de Acedo Meneses, dijo, por su parte, que "Antonio fue uno de los trabajadores que alzó la voz por el deterioro de las infraestructuras ferroviarias, uno de los trabajadores ignorados y vilipendiados que ha muerto por la incompetencia de quienes no escucharon sus demandas".

El diario local detalló que él era fotógrafo e iba a ser papá. De hecho, su pareja está embarazada. Se le considera un héroe, pues, tras arrancar y ver a la distancia el Iryo, tuvo tiempo de activar el freno, evitando así un choque mayor. En 2012 decidió ser maquinista; de acuerdo con la información de El Mundo, llevaba un buen tiempo preocupado por su trabajo y a sus compañeros les decía que si no mejoraban las cosas, "estábamos condenados a repetir lo de Adamuz", con referencia al incidente ocurrido en enero entre otros trenes, el cual dejó 46 fallecidos. Al momento del accidente del jueves, Acedo Meneses iba con Daniel Cabañas, el maquinista en prácticas de 31 años. Ambos soñaban con volverse viejos sobre rieles.

Le puede interesar

Europa

“Es apocalíptico”: los testimonios de los sobrevivientes del choque de trenes en España
Suscriptores

Europa

Choque de trenes en España: las preguntas que deja la tragedia de Urda

Europa

No pudo arrancar y buscó ayuda: el relato de la maquinista del tren estrellado en España

Otra de las fallecidas tras el choque es la exministra Fátima Báñez. Ella, de acuerdo a lo publicado por el medio El País, viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda, pues fue invitada por el presidente andaluz para asistir a un acto de la Confederación de Empresarios regional. Sus colegas del Partido Popular le dedicaron sentidos mensajes, entre ellos el líder Alberto Núñez Feijóo: "Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles". Ella fue la primera mujer en ocupar la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y fue también la que más tiempo estuvo al frente de esa cartera. Le tocó gestionar el mercado laboral durante la Gran Recesión. Fue una de las colaboradoras más estrechas del expresidente Mariano Rajoy.

Además, entre los desaparecidos que dejó esta tragedia ferroviaria está la compositora Marisa Manchado. Así lo informó la Asociación Mujeres en la Música, de la que es miembro histórica, y lo confirmaron fuentes cercanas a ella. Ella iba en el AVE que colisionó con un convoy de Iryo. Autora de la ópera La Regenta, Premio Nacional de Música en 2024, se dirigía el miércoles a Sevilla para participar al mediodía en el encuentro Música para el presente: diálogos con la obra de la compositora Marisa Manchado, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

El mundo hoy

España

Europa

Noticias el mundo

Noticias hoy

Toledo

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido