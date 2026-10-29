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No pudo arrancar y buscó ayuda: el relato de la maquinista del tren estrellado en España

Unos audios revelados por el medio El País dan cuenta de la comunicación que sostuvo la conductora, quien reiteró en dos ocasiones que la máquina estaba detenida en Urda.

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Redacción Mundo
Urda (Toledo) (Spain), 29/10/2026.- A handout vide-grab photo released by Spanish Military Emergency Unit (UME) on 29 October 2026 of rescue work at the scene of a collision between two high-speed trains, Iryo and AVE, in the village of Urda, Toledo, Spain, overnight. At least 68 people have been killed and dozens more injured in the accident on 28 October in the province of Toledo, south of the Spanish capital, Madrid. (España) EFE/EPA/UME HANDOUT ATTENTION EDITORS: IMAGE TO BE USED ONLY IN RELATION TO THE STATED EVENT (MANDATORY CREDIT) HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Labores de rescate tras la colisión entre dos trenes de alta velocidad en España.
Foto: EFE - UME HANDOUT

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La conductora del tren Iryo, que el miércoles fue embestido por un Renfe en Urda, provincia de Toledo (España), intentó desbloquear el sistema de seguridad para arrancar, como le indicó el operador de tráfico, pero no pudo hacerlo en dos ocasiones. Así lo reveló el diario El País, que, con acceso a fuentes cercanas a Iryo, informó que la maquinista realizó varios intentos para reiniciar el sistema de seguridad para desbloquear el arranque del tren. En eso gastó unos 8 minutos, de acuerdo al medio. A 25 kilómetros de distancia, en cambio, avanzaba, también en dirección a Sevilla, el tren de Renfe a una velocidad que aún se desconoce, pero se estima que en ese tramo se pueden alcanzar los 200 km/h, según lo detalló el ministro de Transporte español.

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Como establece el protocolo, la maquinista estaba obligada a informarle lo sucedido al centro de control, y así lo hizo la mujer, quien comunicó el problema tras el segundo intento fallido de arrancar el tren. En sus conversaciones, ella pidió asistencia al departamento de mantenimiento con la idea de reiniciar la máquina. Al tiempo, se puso en contacto con el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Adif, notificando dos veces que estaba detenida en Urda.

A las 8:41 a. m. del miércoles, día del choque mortal, al tren Iryo llegó una primera orden de reanudar la marcha. La activó el CRC de Adif en Madrid-Atocha. Según los audios a los que tuvo acceso El País, el operario dijo: "Desconecta y vuelve a conectar el sistema LZB y reanuda la marcha al amparo de BSL", que es el modo en el que la distancia entre dos trenes se garantiza mediante señales laterales y normas de circulación. Desde el tren se insistió en que no había forma de arrancar y la conductora afirmó: "No me está permitiendo el tren revisar el sistema LZB, y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada". La respuesta del centro fue: "Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama".

La colisión ocurrió a las 8:53 a. m. De hecho, en una llamada más, segundos después del incidente, la maquinista advirtió sobre la tragedia al centro de control de Iryo. Se cree que desde Madrid describieron al tren avanzando cuando en realidad estaba completamente detenido. En resumen, la primera comunicación se dio a las 8:41 a. m. En ese momento ya se había especificado que el tren no estaba en movimiento. A las 8:48 a. m., la maquinista volvió a contactarse con Atocha para reiterar que el tren seguía en la estación de Urda. Un elemento a tener en cuenta es que a 200 km/h, los trenes que se mueven por la red española de alta velocidad requieren de unos cuatro kilómetros para frenar completamente. Es decir, es imposible hacerlo a tiempo a simple vista.

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