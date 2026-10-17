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El mito de la caída de los “bots” rusos

Tras el ataque de Ucrania al “Google ruso”, el presidente Volodomir Zelenski dijo que habían caído los “bots” rusos. No pasó, pero muchos lo creyeron.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
Los centros de datos de Yandex, atacados por Ucrania, son estructuras metálicas que no están diseñadas para resistir un ataque.
Los centros de datos de Yandex, atacados por Ucrania, son estructuras metálicas que no están diseñadas para resistir un ataque.

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¿Notó algo diferente esta semana en sus redes sociales? Porque según varios políticos europeos, entre ellos el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, desde el fin de semana pasado vivimos en un entorno “más seguro”. El lunes, Zelenski dijo en el Foro de Seguridad de Varsovia que se volvió “un poco más fácil respirar” en las redes, pues la actividad de los llamados “‘bots’ desinformativos de Rusia” había cesado gracias a un ataque de su país. Solo que no es cierto.

Un día antes, el 11 de octubre, Ucrania atacó un centro de datos en Vladímir,…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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