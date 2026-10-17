El papa sale del hospital tras la operación de cáncer de pulmón y regresa al Vaticano

El papa León XIV, convaleciente de una operación de cáncer de pulmón, abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma y regresó al Vaticano, después de que los médicos lo consideraran “apto” para recibir el alta. El pontífice de 71 años salió del centro médico entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital romano, donde los cirujanos le extirparon hace cuatro días el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

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Antes de marcharse, el papa, sonriente, intercambió unas palabras con los médicos que lo atendieron y con responsables del hospital. También conversó con una joven ucraniana, antigua paciente de cáncer, que quiso transmitirle sus deseos de pronta recuperación. Una decena de minutos después de salir del Policlínico Gemelli, el vehículo del papa fue visto ingresando al Vaticano por una de sus entradas laterales.

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La operación de León XIV tuvo lugar a pocas semanas de la visita a Argentina, Uruguay y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre, pero hay dudas sobre la gira suramericana. “A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana [de sábado] y la evaluación del cuadro clínico, el santo padre es considerado apto para recibir el alta” del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La Santa Sede informó que, tras recibir el alta este sábado, el pontífice “rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal” el domingo. Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano. En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados. El servicio de prensa del Vaticano indicó que el obispo de Roma, estadounidense y peruano, ofició misa este sábado, al igual que lo hizo la víspera, en la 10.ª planta del hospital Gemelli.

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Actividad diplomática del papa en medio de su recuperación por la cirugía de pulmón

Desde el policlínico romano, el santo padre tuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que le pidió una tregua humanitaria en Oleshki, una ciudad del sur de Ucrania atrapada entre los dos ejércitos beligerantes, según detalló el Vaticano.

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La Santa Sede publicó también el viernes las primeras imágenes de León XIV desde su ingreso. En una de ellas se le ve frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli. En dos instantáneas se aprecia al papa de pie, con casulla verde y sotana blanca, y aspecto relajado. En una se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

Los médicos indicaron que la recuperación avanzaba con normalidad, aunque están a la espera de otras pruebas para saber si el cáncer ha podido eventualmente extenderse y qué tratamiento adoptar. El propio pontífice anunció de manera insólita su intervención, el pasado domingo durante el rezo del Ángelus, revelando que un examen médico rutinario había identificado la existencia de un nódulo en un pulmón que convenía retirar.

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