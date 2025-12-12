El testimonio de un niño ucraniano que hizo llorar a su intérprete y al Parlamento Europeo

Roman Oleksiv, de 11 años, relata en el Parlamento Europeo cómo perdió a su madre en un ataque ruso en 2022. Su testimonio conmovió incluso a la intérprete. Foto: Radio Free Europe - Radio Free Europe

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El relato de Roman Oleksiv, un niño ucraniano de 11 años que sobrevivió a un ataque con misiles rusos en 2022, conmovió esta semana al Parlamento Europeo en Bruselas y dejó una imagen difícil de olvidar: su intérprete no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto mientras traducía sus palabras ante eurodiputados y asistentes.

Roman fue invitado a participar en un debate posterior a la proyección de documentales sobre niños ucranianos afectados por la guerra. Durante su intervención, el menor recordó el momento en que vio a su madre con vida por última vez, tras el ataque ruso contra la ciudad de Vínnytsia, en el centro de Ucrania, ocurrido en julio de 2022. El bombardeo mató a decenas de civiles y dejó más de 200 heridos.

“Mi madre y yo estábamos en una clínica cuando tres misiles rusos impactaron. Esa fue la última vez que la vi y también la última que pude despedirme”, relató Roman.

En otro momento de su testimonio, describió la escena bajo los escombros: “La vi aplastada bajo las piedras y solo podía ver su cabello. Lo acomodé y comencé a escarbar”.

La crudeza del relato superó a la intérprete, que se detuvo entre lágrimas mientras traducía al resto de los presentes. El silencio que siguió marcó uno de los momentos más impactantes de la sesión parlamentaria.

Roman y su madre, Halyna, se encontraban en el centro de Vínnytsia el 14 de julio de 2022, cuando el ataque alcanzó una clínica médica. Ella murió de forma instantánea. Él sufrió quemaduras en más del 45 % de su cuerpo, muchas de ellas de cuarto grado, además de graves daños internos.

Para escapar, el niño se arrastró sobre piedras calientes, lo que le provocó quemaduras adicionales en las piernas y los glúteos.

“Estuve en coma durante 100 días y me sometí a 36 operaciones”, explicó Roman ante el Parlamento. Tras ser atendido inicialmente en Lviv, fue trasladado al Hospital Universitario de Dresde, en Alemania, donde recibió cirugías constantes, injertos de piel y una larga rehabilitación. Durante meses tuvo que usar una máscara facial para evitar cicatrices severas.

A pesar de todo, Roman logró retomar su vida. Hoy estudia, baila y toca música, disciplinas que practicaba antes del ataque. Su historia fue retratada en el cortometraje Romchyk, proyectado tras su discurso.

11-year-old Roman Oleksiv, who survived the Russian missile attack on Vinnytsia, spoke at the European Parliament during a documentary screening about Ukrainian children. He shared the story of losing his mother in the attack. The boy survived severe burns through 36 surgeries… pic.twitter.com/BsVdyjwaPv — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) December 11, 2025

Le recomendamos: EE. UU. pone fin a programa de reunificación familiar para Colombia, ¿qué significa?

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com