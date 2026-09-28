La derecha tradicional conservó junto a sus aliados centristas una amplia mayoría en la cámara, pese a un ligero retroceso, mientras que los socialistas también mantuvieron sus fuerzas y la izquierdista La Francia…

La extrema derecha en Francia reportó este domingo 27 de septiembre un nuevo avance al consolidar su posición en el Senado, donde tendrá grupo parlamentario propio a raíz de las elecciones parciales a la cámara alta que tuvieron lugar a siete meses de las presidenciale s para las que su candidata, Marine Le Pen , parte como favorita.

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En Francia, la ultraderecha también gana terreno: así avanza el partido de Le Pen

La derecha tradicional conservó junto a sus aliados centristas una amplia mayoría en la cámara, pese a un ligero retroceso, mientras que los socialistas también mantuvieron sus fuerzas y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, obtuvo el primer senador de su historia.

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La Agrupación Nacional, que ingresó por primera vez en el Senado en 2014, pasó de los tres senadores actuales a más de diez en las elecciones cerradas, que se celebraban en la mitad del territorio entre cargos públicos, lo que les permitirá constituir por vez primera un grupo parlamentario en el Senado.

"Los resultados superan nuestras esperanzas, el avance es general, confirmando la implantación de la Agrupación Nacional en todo el territorio", afirmó Le Pen.

A menos de siete meses de las elecciones presidenciales, "esta es una victoria histórica y un paso de gigante", declaró Marine Le Pen.

La candidata señaló que los senadores serán "un altavoz esencial de la campaña presidencial para defender la voz de los territorios y colocarlos en el corazón de las políticas públicas".

Los 93.000 electores, esencialmente concejales y consejeros departamentales, estaban llamados a renovar 178 de los 348 asientos de una Cámara Alta que suele vivir pocas variaciones y que salvo un breve paréntesis siempre ha tenido mayorías conservadoras.

El partido de Le Pen rentabilizó así el avance que tuvo en las municipales de marzo pasado, sobre todo en la fachada mediterránea, donde se renovaban buena parte de los puestos del Senado, a la espera de que la otra mitad lo haga en 2029.

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LFI entra en el Senado

Ese momento puede ser más proclive a LFI, cuando se vean afectados sobre todo los departamentos de la región de París, donde tuvo un avance en los municipios de la corona de la capital.

Por el momento obtuvieron la elección de Gabriel Amard, yerno de Mélenchon, por la circunscripción de Ródano, mientras que se quedó a las puertas en otras. El partido se presentó por vez primera a las pasadas municipales.

"Un buen augurio para 2027″, aseguró en sus redes sociales Mélenchon, que encabeza los sondeos entre los candidatos de la izquierda.

Los conservadores revalidaron su mayoría, asociados a los centristas, y vieron cómo su presidente y candidato al Elíseo, Bruno Retailleau, obtuvo una aplastante victoria en su circunscripción de Vendée, en el este, con lo que tratará hacer despegar una campaña a la que los sondeos otorgan por ahora apenas el 10 % para las presidenciales.

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Los Republicanos obtuvieron con sus aliados más de 80 escaños, lo que les permitirá rondar los 200 en la cámara.

Los socialistas, que tuvieron más de 35 puestos, mantienen sus fuerzas, con algo más de 60 escaños, como segunda fuerza en la cámara, al igual que ecologistas y comunistas.

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En el campo macronista, el principal beneficiado fue el movimiento Horizontes, del ex primer ministro Édouard Philippe, principal rival de Le Pen en las encuestas para las presidenciales.

Renacimiento, dirigido por el también ex primer ministro Gabriel Attal, solo tuvo un senador, a falta de los resultados de los departamentos ultramarinos, que se conocerán este próximo lunes.

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Con AFP y EFE

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