En Ucrania no se pueden hacer planes a largo plazo, ¿qué piensan los ciudadanos?

Una encuesta llevada a cabo por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores muestra que la mayoría de europeos piensa que Rusia invadirá a Ucrania este año, creyendo, además, que la OTAN y la Unión Europea deben defender Kiev. Según se lee en The Guardian, los resultados de este sondeo serían un indicativo de que la crisis podría desembocar en un cambio de percepción de los europeos con respecto a la seguridad.

La encuesta se llevó a cabo en siete países del continente, que representan dos tercios de la población de la Unión Europea. “Los estados miembros han sido retratados como divididos, débiles y ausentes en Ucrania, pero los ciudadanos europeos están unidos: están de acuerdo en que Vladimir Putin puede llevar a cabo una acción militar y que Europa, junto con sus socios de la OTAN, debe acudir en ayuda de Ucrania”, afirmaron los autores del estudio al diario británico.

De acuerdo a los resultados, los países consultados consideran que la OTAN y sus miembros son los principales defensores de la soberanía ucraniana, sin restarle responsabilidad a la Unión Europea en la crisis. Así, en Finlandia, el 56 % de los encuestados considera que el bloque europeo estaría bien posicionado para acudir en ayuda de Ucrania y el 59 % piensa que la OTAN lo haría. En otros lugares, las cifras son: 53 % y 55 % para Francia; 47 % y 50 % para Alemania; 64 % y 67 % para Italia; 80 % y 79 % para Polonia; 57 % y 63 % para Rumanía; y 61 % y 64 % para Suecia.

Además, la encuesta también muestra que no se tiene mucha confianza en el rol de Estados Unidos en cuanto a la defensa de los intereses de los ciudadanos europeos. “Mientras que la mayoría de los europeos todavía confían en la OTAN para defender a Europa, ‘OTAN’ ya no es solo otro nombre para ‘Estados Unidos’”, dijeron los autores del estudio a The Guardian. Entre tanto, el sondeo también revela que, a largo plazo, los europeos creen que se enfrentaran a grandes retos, como migración, energía, economía, ciberataques y acciones militares.

¿Qué dicen los ucranianos?

Mientras crece la sensación de que las tensiones alrededor en Ucrania van en aumento, y que en cualquier momento se puede desatar la invasión rusa, The Guardian recibió algunos testimonios provenientes del país en disputa. Las reacciones son muy diversas: unos, por ejemplo, cuentan que se han equipado con alimentos para tener una reserva alimentaria básica, pues, aunque no han visto que se desate un pánico generalizado, sienten que tienen que estar preparados ante el desconcierto que sienten frente a la crisis. Otros, consideran que estar en Kiev equivale a estar en el ojo del huracán, pues creen que pueden ser un objetivo central en el caso de que se de el ataque.

La sensación en general es que no se pueden hacer planes a largo plazo y los ucranianos se debaten entre quedarse en su país o salir huyendo. Entre tanto, el tema de conversación, inevitablemente, es la posible invasión rusa. Hay quienes están pensando en unirse al ejército, así no tengan experiencia militar, y otros que buscan en internet una respuesta alrededor de cómo prepararse en el caso de que se desate una guerra.

