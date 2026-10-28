“Es apocalíptico”: los testimonios de los sobrevivientes del choque de trenes en España

“Es un amasijo de hierros. Es como si hubieran puesto una bomba” . Así describió Sebastián Herrero, un sevillano de 46 años, para El Mundo, las escenas que encontró tras el choque entre un tren de alta velocidad de Renfe y un convoy de Iryo en la provincia española de Toledo. El pasajero viajaba hacia Sevilla en el tren de Iryo y sobrevivió al accidente desde el vagón 7, ubicado cerca de la cabecera. Su testimonio fue recogido por el diario español El Mundo.

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Herrero contó que el tren se detuvo inicialmente a las 8:39 de la mañana (hora local) , una situación que no le pareció extraña porque estaba acostumbrado a viajar con frecuencia. Sin embargo, unos minutos después, alrededor de las 8:51 a.m. , sintió un impacto violento que lo lanzó contra los asientos de enfrente. “Ha sido un porrazo bestial, bestial”, relató. Según su estimación, permaneció entre cuatro y cinco segundos en el aire, una experiencia que describió como una nueva oportunidad de vida.

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El pasajero explicó que varios vagones habían descarrilado y que, tras el choque, comenzó a ver humo por todas partes. También encontró personas con fracturas en la nariz y los brazos. Un policía de civil dio la orden de evacuar el tren y los pasajeros salieron de los vagones para esperar la llegada de los equipos de emergencia. Pese a haber sobrevivido, Herrero no encontraba una explicación para lo sucedido. “Es una recta perfecta, no te explicas cómo no hay capacidad de avisar, no lo entiendo”, afirmó a El Mundo.

Los pasajeros que ayudaron a rescatar a los heridos

Entre quienes intentaron auxiliar a las víctimas estaba Tangui Binier, de 22 años, que viajaba en el vagón 8 del Iryo junto a su padre. El joven relató que el tren estaba detenido cuando se produjo el impacto. “Nos estrellamos contra el asiento de delante. No entendíamos lo que estaba pasando”, contó al medio.

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Después del choque, los pasajeros encontraron humo y personas atrapadas dentro de los vagones. Algunos intentaron utilizar extintores mientras buscaban la manera de ayudar a quienes no podían salir por sus propios medios. Binier aseguró que tuvo que colaborar en la evacuación de varios heridos. “Tuvimos que sacar mucha gente con costillas rotas, alguien sin tobillo. He visto muchas cosas bastante difíciles hoy”, relató.

El joven también contó que intentó ponerse en contacto con los familiares de algunas víctimas para informarles de lo sucedido y ayudarles a saber a qué hospitales serían trasladadas. Mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona, los pasajeros y los vecinos que acudieron al lugar se sumaron a las labores de asistencia.

Gema Iglesias, habitante de una localidad cercana, fue una de las personas que se acercó para ayudar. Según contó a El Mundo, buscó a familiares de los pasajeros y contactó con amigos que trabajan en hospitales. También afirmó que había sacado a varias personas del vagón 7, uno de los que quedaron afectados por el accidente.

La angustia de los familiares que no reciben noticias

Mientras avanzaban las labores de rescate, en la estación de Santa Justa, en Sevilla, familiares y amigos de los pasajeros esperaban información sobre sus seres queridos. Joaquina, una enfermera que había quedado en encontrarse con una amiga en la estación, no sabía si ella había sobrevivido.

Su amiga, también enfermera, viajaba en el tren de Iryo para llegar a Sevilla, donde tenía previsto trabajar en una clínica privada. Joaquina explicó que había confirmado esa misma mañana que su amiga saldría en ese convoy, pero no conseguía comunicarse con ella. “No sé nada de mi amiga. La llamo y no contesta”, lamentó para El Mundo.

La incertidumbre también afectaba a Ana, de 54 años, que esperaba noticias de su esposo, quien viajaba en uno de los trenes siniestrados tras un desplazamiento laboral. La mujer cuestionó los retrasos que, según dijo, se habían vuelto frecuentes en sus viajes entre Madrid y Sevilla. Pero, ante todo, reclamó información sobre el paradero de su pareja y el estado de los pasajeros.

En Santa Justa se habilitaron espacios para atender a los familiares de quienes viajaban en los trenes de Renfe e Iryo, con asistencia médica y psicológica. Las autoridades también habilitaron puntos para reportar la desaparición de pasajeros y pidieron a las personas que no se acercaran a la zona del accidente para no obstaculizar el trabajo de los equipos de rescate.

Ramón Cuevas, portavoz de la Guardia Civil, informó que más de 200 efectivos de distintas especialidades participaban en el operativo. La prioridad, explicó, era rescatar a las personas heridas, por lo que pidió a la ciudadanía mantener despejadas las carreteras y vías de acceso.

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