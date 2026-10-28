España suma dos accidentes mortales de trenes en el mismo año que dejan más de 100 muertos

España vive una nueva tragedia por cuenta de un mortal segundo accidente ferroviario en lo que va del año. Después de lo ocurrido en enero cerca de Adamuz, en el sur del país, este miércoles sucedió una colisión entre dos trenes de alta velocidad. Cuarenta y seis personas murieron en el hecho ocurrido a principios de año. En cambio, en el más reciente, hay al menos 68 fallecidos (y la cifra puede cambiar). Eso lo ha convertido en uno de los peores accidentes de este tipo hasta la fecha.

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El incidente ocurrió cuando un tren de Iryo se descarriló mientras viajaba de Málaga hacia Madrid, en sentido norte. Dos de sus vagones traseros cayeron a la vía contraria. Poco después, un tren operado por Renfe, que viajaba en dirección sur, se estrelló contra eso. Si bien aún no está disponible un informe oficial sobre lo sucedido, las investigaciones preliminares apuntan a un riel roto como la causa probable.

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Las víctimas de ese suceso recordaron hoy con terror lo que vivieron al ver las imágenes de este miércoles sobre el choque ocurrido en Toledo. En un mensaje que circuló por un chat entre ellas, citado por el medio español El País, se lee: "No pongas la tele". El incidente, que fue mucho más letal que el suyo, les hizo rememorar momentos dolorosos. "Es tremendo, es muy difícil de llevar. Es increíble que esto pueda estar ocurriendo otra vez", aseguró Mario Samper, portavoz de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz.

La prensa local se encargó de divulgar cuáles han sido los accidentes ferroviarios más letales en el país. El ocurrido en El Cuervo (Sevilla), en julio de 1972, dejó 86 víctimas mortales. Le sigue el de Angrois, Santiago de Compostela, que en julio de 2013 resultó en la muerte de 80 personas. Después están los ocurridos este año en Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), este último con 46 fallecidos.

Sobre lo ocurrido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que la investigación “llegará hasta el final y, si ha habido negligencias, se sabrá”. También mencionó que “no es asumible para un país como España” sufrir dos accidentes graves en la alta velocidad en menos de un año. Su opositor, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insistió, por su parte, en que "España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras".

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