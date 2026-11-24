En un juicio que dio la vuelta al mundo en 2024 en Aviñón (sur), Pelicot testificó públicamente sobre las violaciones de las que fue víctima entre 2011 y 2020 por parte de 49 hombres, contactados por internet por su exmarido, quien la drogaba. El exesposo fue condenado a 20…

La francesa Gisèle Pelicot, símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual, dijo el lunes estar "en shock" y de nueva "humillada" por el uso sin su consentimiento de imágenes suyas desnudas para la promoción de un ensayo crítico sobre el fenómeno de la dominación.

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En un juicio que dio la vuelta al mundo en 2024 en Aviñón (sur), Pelicot testificó públicamente sobre las violaciones de las que fue víctima entre 2011 y 2020 por parte de 49 hombres, contactados por internet por su exmarido, quien la drogaba. El exesposo fue condenado a 20 años de cárcel.

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"Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales", dijo Pelicot en declaraciones a BFMTV.

"Me niego a que mi intimidad se convertirá en un argumento publicitario", añadió.

Para promocionar el ensayo "Emprises, les impasses d’une Success story", sobre la dominación, una pequeña editorial francesa, Tinbad, habría enviado a varios medios de comunicación fotos y vídeos de Gisèle Pelicot realizados por su exmarido, según el semanario satírico Le Canard enchaîné.

La AFP nunca recibió esta obra, de la psicoanalista Sabine Prokhoris, ni el material de promoción.

En un comunicado publicado en su web, Tinbad se disculpa y lamenta una "comunicación desafortunada", pero afirma que "ninguna imagen de violación, ni video de carácter pornográfico" fue enviado a la prensa. No desmintió sin embargo el envío de imágenes de ella desnuda.

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"Hoy me siento de nueva humillada, expuesta y herida. ¡Como si el trance del juicio no hubiera sido suficiente!", dijo Pelicot a BFMTV, asegurando que recurrirá a "todos los procedimientos necesarios contra la editorial Tinbad y la autora de esta obra".

Prokhoris, contactada por la AFP, remite un comunicado en el que menciona la "responsabilidad absoluta" de su editor en la comunicación "inadecuada" en torno a su libro, cuyo "tema no es el llamado caso ‘Pelicot’, sino una visión crítica de la noción de control".

La historia de Gisèle Pelicot también llegará a Colombia. La francesa participará en el Hay Festival Cartagena, donde conversará con la periodista colombiana Vanessa de la Torre sobre el proceso judicial que la convirtió en un símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual y la decisión de renunciar al anonimato para hacer públicas las agresiones que sufrió. El encuentro se realizará el viernes 29 de enero de 2027, a las 7:30 p. m., en el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena.

La conversación girará en torno a su testimonio y al mensaje que se convirtió en una consigna internacional durante el juicio: "La vergüenza debe cambiar de lado". Pelicot hablará sobre cómo decidió transformar una experiencia de violencia extrema en un llamado a la justicia y en una voz para miles de mujeres víctimas de violencia sexual. El evento estará acompañado de lecturas a cargo de la actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco.

El encuentro tendrá traducción simultánea del francés al español y hace parte de la programación del Hay Festival, que reunirá en Cartagena a escritores, periodistas y pensadores de distintas partes del mundo. La participación de Pelicot se produce en un momento en el que su propia intimidad vuelve a estar en el centro de una controversia, esta vez por el uso no consentido de imágenes suyas para promocionar un ensayo sobre la dominación.

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