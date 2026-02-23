Exembajador británico en EE. UU. fue arrestado tras revelaciones de caso Epstein

Foto de referencia del exembajador británico Peter Mandelson en la Casa Blanca. Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos y destacado político laborista, fue arrestado el 23 de febrero de 2026 en Londres por presuntos vínculos con el caso Jeffrey Epstein. La detención forma parte de una investigación por presunta “mala conducta en el ejercicio de funciones públicas”.

La Policía Metropolitana registró sus viviendas en Camden y Wiltshire antes de trasladarlo a una comisaría londinense para interrogarlo.

Le recomendamos: Expríncipe Andrés podría perder su lugar en la línea de sucesión tras arresto

El procedimiento ocurre poco después del arresto del expríncipe Andrés por acusaciones similares relacionadas con Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y murió en prisión en 2019.

Documentos desclasificados muestran que Mandelson mantuvo una relación cercana con Epstein durante años. Entre las pruebas figuran mensajes intercambiados desde 2003 en los que lo llamaba “mi mejor amigo”, así como su estancia en la mansión del financiero en Nueva York en 2009, coincidiendo con el proceso judicial por tráfico sexual de menores.

Los archivos también revelan presuntas transferencias por USD 75.000 desde cuentas vinculadas a Epstein hacia cuentas asociadas a Mandelson entre 2003 y 2004, cuando el político era diputado laborista. Mandelson afirmó no recordar esas operaciones y cuestionó su autenticidad, aunque las autoridades investigan un posible conflicto de intereses.

Le podría interesar: ¿Archivos Epstein ponen en jaque al liderazgo del primer ministro británico?

Además, cuando se desempeñaba como ministro de Comercio bajo el gobierno de Gordon Brown, Mandelson habría compartido información sensible con Epstein entre 2009 y 2010.

Según los documentos, los datos incluían detalles sobre políticas económicas británicas, el rescate de EUR 500.000 millones durante la crisis del euro y conversaciones internas sobre la posible renuncia de Brown.

Estas revelaciones llevaron a legisladores demócratas estadounidenses a exigir su comparecencia ante el Congreso en febrero de 2026, ante la sospecha de que pudo haber facilitado información confidencial a Epstein. Mandelson niega haber cometido irregularidades, mientras la investigación sigue en curso.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com