Habrá un día de luto tras la explosión en una fábrica rusa que dejó 11 muertos

Una explosión en una fábrica de armamento en la región de Riazán, en Rusia, dejó el viernes al menos 11 muertos, informaron el sábado las autoridades rusas, que apuntaron como causa principal al incumplimiento de las normas de seguridad. Tras lo sucedido, funcionarios locales decretaron un día de luto.

“Durante las tareas de búsqueda entre los escombros se hallaron otros dos cuerpos. Lamentablemente, 11 personas murieron”, indicó el Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia a través de Telegram. La entidad precisó, además, que 130 individuos resultaron heridos y que más de 360 rescatistas trabajaron en el lugar.

Medios locales señalaron que el siniestro se produjo el viernes por la mañana en un taller con materiales explosivos. Se difundieron videos, no verificados por la AFP, que mostraron una gran columna de humo elevándose hacia el cielo.

Según la prensa regional, la explosión afectó a la planta Elastik, situada a unos 60 kilómetros de Riazán, la capital provincial. La empresa, siempre de acuerdo con fuentes locales, produce explosivos y municiones. En 2021, una explosión accidental en el mismo sitio dejó 17 fallecidos.

El conglomerado estatal Rostec, proveedor de productos industriales y de alta tecnología, tanto para sectores civiles como militares, afirmó el viernes que participó en la evacuación de heridos en helicóptero tras esta nueva tragedia.

Aunque Ucrania ataca con regularidad objetivos militares en Rusia mediante drones, las autoridades rusas no mencionaron esa posibilidad en este caso. El Comité de Investigación ruso señaló que se abrió una pesquisa por “violación” de las normas de seguridad “en instalaciones industriales peligrosas”.

Por decisión del gobernador de Riazán, Pavel Malkov, el lunes 18 de agosto será día de luto en la región. En consecuencia, las banderas ondearán a media asta y no se celebrarán actos culturales ni deportivos.

