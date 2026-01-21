Joven de 16 años se convirtió en “el ángel de Adamuz” tras el accidente de trenes en España

El rey Felipe VI y la reina Letizia visitaron la zona en la que se produjo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 41 víctimas mortales. Foto: EFE - J.J.Guillen

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Julio Rodríguez, de 16 años, ahora es conocido en España como “el ángel de Adamuz”. Así es como la gente lo empezó a reconocer tras el accidente de dos trenes de alta velocidad ocurrido el domingo en el sur del país. Él, junto a un amigo suyo, no dudó en introducirse en uno de los convoyes para auxiliar a quienes no podían salir por su cuenta del lugar del incidente. El rey Felipe VI lo felicitó por su labor.

Conocido entre los aficionados a la pesca, pues ha logrado consolidar una comunidad en YouTube (5.000 seguidores) e Instagram (12.000 seguidores), iba de regreso a su pueblo, en compañía de su mamá y de su amigo, cuando escuchó las sirenas de las ambulancias. Tras dar con ellas, se metió en compañía de otros más en la oscuridad y empezó a ofrecer su ayuda, teniendo a su favor que conocía el terreno, pues a pocos metros está Chantal, lugar al que suele ir a pescar.

“Se escuchaba a la gente pegando gritos, pidiendo ayuda. Querían salir de los vagones, pero no podían”, declaró ante el diario El País. En medio de ello, rescató a un niño y le entregó sus zapatos a alguien que estaba descalzo y con frío. “Actué sobre la marcha. En una situación así no hay guion y haces lo que tengas que hacer”, agregó.

La Casa Real española se contactó con el ayuntamiento para conocerlo y agradecerle en persona su ayuda. “Veo en ti reflejada la juventud de España”, le dijo el monarca en un encuentro que el joven “no se imaginaba”, de acuerdo con lo que le dijo al medio El Mundo. Su abuela, de hecho, se mostró emocionada por ello: “Me da alegría que los reyes quieran conocerlo”. De su encuentro con los soberanos, él se llevó varias cosas, entre ellas que los consideró “amables” y “bastante comprensivos”, capaces de situarse en su lugar, o al menos de intentarlo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com