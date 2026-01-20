Este es el audio falso de Maduro que circuló tras su captura por parte de Estados Unidos

Personas sostienen un afiche con la imagen de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en Caracas a inicios de enero de este año. Foto: EFE - Boris Vergara

La captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores en Caracas, tras una operación llevada a cabo por Estados Unidos, dejó en circulación material falso, incluido un audio. Este último fue revisado por Cocuyo Chequea, del medio venezolano Efecto Cocuyo, que lo introdujo en una herramienta al servicio del trabajo periodístico.

El contenido falsificado, que es extenso, inicia con la frase “pueblo amado de Venezuela” y le sigue una con la que supuestamente dice que habla “no como un hombre libre, sino como un presidente que fue secuestrado por el poder imperial norteamericano, arrancado de su país, de su pueblo y de su familia, en una acción que viola todas las normas del derecho internacional y la dignidad humana. No fui detenido por tribunales”.

Luego de eso se escucha: “Jamás he sido narcotraficante. Jamás he participado en redes criminales. Jamás, en todos mis años de vida pública, he tenido una sola condena judicial por corrupción, ni siquiera una denuncia en mi contra, ni en Venezuela ni en ningún otro país del mundo”. Oraciones como “Dios proteja a nuestro pueblo, que la verdad se imponga sobre la mentira” y que “la paz vuelva a ser el camino de nuestra patria” también hacen parte de ese audio que fue estudiado.

¿Cómo se concluyó que el audio de Maduro es falso?

Cocuyo Chequea envió el material por correo al equipo de VerificAudio. El estudio comparó las voces del contenido con las reales extraídas de videos oficiales de YouTube y se llegó a la conclusión de que existe un 92 % de probabilidad de que la voz del audio examinado sea clonada.

Además, de acuerdo con lo que detalló Efecto Cocuyo, el primer párrafo transcrito del audio no mostró respaldo en ningún medio de comunicación o agencia de noticias, ni tampoco en voceros o entes oficiales del gobierno de Venezuela. Ahora bien, sí fue encontrado en diversas cuentas en Instagram y en Facebook, con la marca de una cuenta en TikTok conocida como oopty507.

Fast Check también analizó el audio con la ayuda de IA y concluyó, de igual manera, que hay una alta probabilidad de que el audio haya sido creado artificialmente, como también encontró la AFP Colombia con otras herramientas y un experto analista de audios. Un detalle relevante en medio de todo eso es que la voz presentó inconsistencias en algunas palabras y la calidad del audio es baja.

