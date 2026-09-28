La paz y Europa protagonizaron su última etapa del viaje en la ciudad de Metz, en un contexto…

La agenda del pontífice de 71 años estuvo cargada: en París criticó las "derivas" de la IA y la "oferta de muerte programada" con la eutanasia y, en Lourdes, prometió a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia evitar nuevos casos.

El papa León XIV lanzó este lunes un alegato por la paz en Europa y advirtió contra "la ilusión del rearme", al término de un viaje de cuatro días a Francia marcado por los baños de masas en este país laico.

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León XIV pide no profanar el nombre de Dios a quienes buscan legitimar la violencia

La paz y Europa protagonizaron su última etapa del viaje en la ciudad de Metz, en un contexto cambiante, entre la guerra en Ucrania, el auge de la extrema derecha europea y la imprevisibilidad del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Lamentablemente, también en Europa, en esta época ha reaparecido la guerra: una nueva ‘inútil masacre’ que cada día causa innumerables víctimas civiles", aseguró el papa estadounidense-peruano, retomando una expresión de Benedicto XVI.

"Es necesario comprometerse en un diálogo paciente, mostrar audacia en la negociación y estar dispuestos a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz", agregó León XIV, cuyo padre desembarcó en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

"Invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia o la opresión es una profanación de este nombre. Nada de lo que desfigura la dignidad humana se puede reivindicar como una auténtica inspiración divina. El discurso religioso debe exhortar constantemente a desarmar los corazones y las palabras", escribió en sus redes sociales.

León XIV, contra el rearme de Europa y el populismo

La elección de Metz, que Francia y Alemania se disputaron desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, no fue trivial. En esta región nació Robert Schuman (1886-1963), uno de los llamados "padres fundadores" de la UE y que el Vaticano busca beatificar.

Pero el proyecto europeo, que nació de los escombros de un continente devastado, se debilitó en los últimos años por la crisis política abierta con la llegada de migrantes, la retirada del Reino Unido y las diferencias sobre qué actitud adoptar con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Hoy en día, las relaciones humanas y entre los estados se vuelven cada vez más bárbaras", dijo León XIV, quien llamó a Europa a poner fin a la "espiral" de "la mentira y el engaño", en una crítica velada a políticos populistas como Trump.

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Tras reafirmar su apoyo al "derecho internacional y el multilateralismo", llamó además a "integrar" a los migrantes y alertó contra "la ilusión del rearme", cuando los países europeos aumentan su gasto militar frente a una Rusia cada vez más desafiante.

En el Centro de Congresos Robert Schuman, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió también recuperar el "coraje de [los] padres fundadores" de la UE y no ceder al "regreso de los nacionalismos", cuando varios países clave, como Francia, celebran en 2027 elecciones con los partidos ultraderechistas en auge.

Aunque la presidencia francesa indicó que se invitó a los mandatarios de los 27 países de la UE y de las instituciones comunitarias, sólo los dirigentes de la vecina Luxemburgo y la presidenta de la fronteriza región alemana de Sarre, Anke Rehlinger, respondieron presentes.

Venezolanas piden al papa rezar por los presos políticos

Pero el esperado mensaje de paz del líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo sí se escuchó entre los miles de fieles que lo aclamaron por las calles de Metz e incluso dentro de su catedral gótica, donde ofició una misa, su último acto en Francia antes de regresar al Vaticano.

"La paz, la ayuda mutua, todo lo que él ha deseado, todo el mundo lo quiere. Solo hace falta que los dirigentes sigan su ejemplo. ¡Debería ir a ver a Trump, a Putin!", exclamó Bernard Adam, de 70 años, mientras espera ver pasar el papamóvil.

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Tres venezolanas residentes en Francia y miembros de "ConVzla", organización vinculada a la premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado, acudieron incluso a la misa con el objetivo de darle una carta "para que rece y hable por los presos de Venezuela", explicó a AFP una de ellas, Zeneida González, de 50 años.

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En noviembre, el sucesor de Francisco viajará a Uruguay, Argentina y a Perú, donde fue obispo.

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León XIV acudió a Francia con la curiosidad de conocer los motivos del auge de los bautismos entre jóvenes y adultos pese a que la práctica religiosa general retrocede y se marchará habiendo sacado a las calles a más de 1,3 millones de fieles, según el Vaticano, en este país laico.

Y con un pedido a la virgen de Lourdes, a siete meses de las elecciones presidenciales que la ultraderechista Marine Le Pen lidera en los sondeos: "Obtén para Francia gobernantes sabios y generosos, (…) decididos a servir al bien común. Que conserven al país en paz en el concierto de las naciones".

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