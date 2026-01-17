Líderes europeos responden a los aranceles de Trump, mientras hay protestas pro-Groenlandia

Numerosas personas participaron en una manifestación bajo los lemas "Manos fuera de Groenlandia" y "Groenlandia para los groenlandeses", en Copenhague (Dinamarca). Foto: EFE - Emil Nicolai Helms

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los líderes europeos respondieron este sábado a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles por el apoyo que le están dando a Groenlandia, una isla del Ártico que Washington quiere anexar. A la par, se registraron manifestaciones en contra de las aspiraciones de Washington.

Según una publicación del republicano en redes sociales, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia enfrentarán desde el 1 de febrero un gravamen del 10 % a todos los bienes que exporten hacia el país norteamericano, con el riesgo de que en junio aumente al 25 %, “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, comentó que los aranceles de Trump son “completamente erróneos” e insistió en que la isla es parte de Dinamarca, y “su futuro es un asunto de los groenlandeses y los daneses”.

Por su parte, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comentó que “los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y arriesgarían una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía”. El dirigente francés, Emmanuel Macron, afirmó que las amenazas son inaceptables. Suecia, por su parte, dijo que no se dejará intimidar.

Pero las voces de disenso también se escucharon dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, el senador republicano Thom Tillis, quien copreside el Grupo de Observadores de la OTAN del Senado junto con su homóloga demócrata Jeanne Shaheen, expresó: “No hay necesidad ni deseo de una costosa adquisición o toma militar hostil de Groenlandia cuando nuestros aliados daneses y groenlandeses están ansiosos de trabajar con nosotros en la seguridad del Ártico, los minerales críticos y otras prioridades en el marco de tratados de larga data”.

A eso se sumó que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense acusó a Donald Trump de priorizar sus “escapadas extranjeras” por encima de los intereses del país. El grupo, liderado por republicanos, escribió en la red social X que “el pueblo no quiere comprar Groenlandia, quiere atención médica asequible”.

Manifestaciones a favor de Groenlandia

Este sábado, Nuuk y Copenhague también fueron escenario de protestas para denunciar las ambiciones de Donald Trump en la isla del Ártico. En la plaza del ayuntamiento de la capital danesa, se vio una masa de gente que, en conjunto, formó una marea roja y blanca, al tiempo que se vieron banderas de Groenlandia, según relataron periodistas de la AFP.

En la capital groenlandesa se vio que el jefe de Gobierno, Jens-Frederik Nielsen, ondeó el símbolo nacional, además de que se escuchó al grupo de manifestantes cantar canciones tradicionales inuit. Algunas pancartas decían: “Yanqui, ¡váyase a casa!”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com