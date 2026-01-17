EE. UU. ha tenido conversaciones con Diosdado Cabello desde antes de la captura de Maduro

Diosdado Cabello es quien ha ejercido influencia sobre las agencias de contrainteligencia militares y civiles venezolanas, que realizan un amplio espionaje interno, así como se ha involucrado con los colectivos, unos grupos de civiles armados que trabajan a favor del régimen. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Funcionarios del gobierno de Donald Trump tuvieron contacto con el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, mucho antes de la intervención de Estados Unidos en Caracas, la cual llevó a la captura de Nicolás Maduro. Según informó Reuters, que citó a personas relacionadas con el tema, esa comunicación se ha mantenido desde entonces.

De acuerdo con la agencia de noticias, ellos le instruyeron al jefe de la cartera que no utilizara los servicios de seguridad ni a militantes del partido gobernante bajo su supervisión para atacar a la oposición. Vale recordar que ese aparato de seguridad permanece casi intacto desde el 3 de enero, cuando Washington llevó a cabo el arresto de quien fue el sucesor de Hugo Chávez.

Lo que se sabe hasta el momento es que la comunicación con Cabello, que también abordó las sanciones impuestas por Estados Unidos y la acusación que enfrenta por narcotráfico, se dio en los primeros días de la administración Trump y continuó en las semanas previas a la destitución de Maduro, según se lee en Reuters. Ese diálogo sigue, pues es una garantía para el republicano de que no se desencadenará una amenaza en contra de Delcy Rodríguez, la nueva líder chavista en Miraflores.

Es decir, aunque Estados Unidos ha puesto a Rodríguez en el centro de su estrategia en Venezuela, dejando de lado a la opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, se cree ampliamente que Cabello tiene el poder de mantener esos planes en marcha o desbaratarlos.

De hecho, él es quien ha ejercido influencia sobre las agencias de contrainteligencia militares y civiles del país, que realizan un amplio espionaje interno, así como se ha involucrado con los colectivos, unos grupos de civiles armados que trabajan a favor del régimen y reprimen manifestantes.

