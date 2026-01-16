La medalla del Nobel se ha vendido antes por millones de dólares

En 2022, el periodista ruso Dmitri Muratov subastó su Premio Nobel de la Paz por la cifra récord de USD 103,5 millones para recaudar fondos para los niños ucranianos refugiados. Foto: AFP - Agencia AFP

El Comité del Nobel ha dicho que el premio no puede transferirse, pero la medalla se ha vendido en algunas subastas a lo largo de la historia del galardón.

En 2022, el periodista ruso Dmitri Muratov subastó su Premio Nobel de la Paz por la cifra récord de USD 103,5 millones para recaudar fondos para los niños ucranianos refugiados. En 2014, James Watson vendió el suyo por más de USD 4 millones, tras haber recibido la medalla décadas antes por codescubrir la estructura del ADN.

El Premio Nobel se ha convertido en el centro de un debate ético sobre quién puede reclamarlo después de que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, se ofreció a compartir el suyo con el presidente Donald Trump, a pesar de que el Comité del Nobel estipula que el premio no puede revocarse, compartirse ni transferirse. Sin embargo, puede venderse por millones de dólares.

Desde la década de 1980, la medalla del Nobel se fabrica con oro reciclado de 18 quilates, según la organización. En algunas subastas a lo largo de la historia del premio, ha alcanzado precios muy diversos.

Francis Crick, quien recibió el galardón junto con Watson, recibió más de USD 2 millones por su medalla. El Premio Nobel de la Paz concedido en 1936 a Carlos Saavedra Lamas, exministro de Asuntos Exteriores de Argentina, se vendió por USD 1,1 millones en 2014.

Pero no todos los intentos de vender la medalla han reportado ganancias asombrosas. La de 1994, concedida a John Nash por su trabajo en la teoría de juegos, se vendió por menos de USD 1 millón en 2019. El premio de 1982 concedido al físico Kenneth Wilson no alcanzó una puja mínima de USD 450.000 en 2016. Y el de William Faulkner no se vendió en 2013, tras estancarse la puja en USD 425.000, por debajo del mínimo.

Trump ha codiciado abiertamente el premio, y Machado se lo dedicó cuando ella lo recibió en octubre. El jueves, ella dijo que le había “presentado al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz”, al describir un momento de un almuerzo privado celebrado ese mismo día.

*Pranav Baskar es reportero internacional y forma parte de la generación 2025-26 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.

