Londres bajo asalto: la red que mueve el negocio de los celulares robados

En Londres, los ladrones dejaron de ser individuos en busca de algo de dinero, ahora forman parte de una red criminal que opera junto a tiendas de celulares usados por toda la ciudad.

Londres registró más de 80.000 robos de celulares en 2024, un fuerte aumento frente a 2023.

La policía descubrió una red que usa tiendas de segunda mano para exportar iPhones robados.

Los operativos dejaron más de 2.000 teléfonos incautados y GBP 200.000 en efectivo.

El robo de celulares es más rentable y menos riesgoso que otros delitos en Reino Unido.

Años de recortes policiales facilitaron el crecimiento de estas redes criminales.

Solo en 2024, la policía reportó más de 80.000 teléfonos robados, una cifra preocupante por el incremento respecto a 2023, cuando se registraron 64.000 casos, según The New York Times.

Este delito, que antes ocupaba un lugar secundario en las prioridades de la policía londinense, se ha convertido en una de sus principales preocupaciones. El cambio se atribuye al caso de una mujer que, tras rastrear la ubicación de su iPhone robado, descubrió que se encontraba en un almacén cerca del aeropuerto de Londres.

Cuando los agentes acudieron al lugar, hallaron varias cajas con destino a Hong Kong. Aunque estaban etiquetadas como baterías, contenían cerca de mil iPhones robados.

“Rápidamente se hizo evidente que no se trataba solo de un crimen callejero de bajo nivel”, afirmó Mark Gavin, detective senior a cargo de la investigación de la Policía Metropolitana, citado por The New York Times. “Esto fue a escala industrial”.

Desde entonces, la policía londinense realiza redadas en tiendas de celulares usados por toda la capital. Interroga a los propietarios, inspecciona cajas fuertes, dinero, celulares y documentos, para determinar si los locales pertenecen a una red criminal.

Las operaciones del mes pasado tenían como objetivo rastrear a un grupo de intermediarios que, según las autoridades, utiliza estas tiendas como fachada de una red criminal internacional.

Tras dos semanas de operativo, los investigadores confiscaron unos 2.000 teléfonos robados y cerca de GBP 200.000 (unos US 266.000) en efectivo, según el medio.

El reportaje también detalló que una redada en tres tiendas de segunda mano en el norte de Londres permitió incautar GBP 40.000 y cinco teléfonos robados. Estos se suman a más de 4.000 iPhones recuperados desde diciembre, actualmente almacenados en Putney, mientras los agentes intentan devolverlos a sus dueños.

👉 ¿Cómo operan estas redes?

Todo comienza con los ladrones: encapuchados y montados en bicicletas eléctricas, se abalanzaban sobre turistas y locales para arrebatarles sus celulares en segundos. Son los ejecutores directos del delito y ocupan el nivel más bajo de una red criminal que, según la policía, opera en tres niveles.

Luego, los empresarios y comerciantes que se ubican en el segundo nivel de la red adquieren teléfonos robados a los ladrones para revenderlos a compradores desprevenidos o enviarlos al extranjero.

Finalmente, estos teléfonos se reinician y son llevados a los exportadores, los principales beneficiarios de la red criminal, ubicados en el primer nivel de esta. Estos los transportan fuera de Gran Bretaña hacia China y Argelia, donde pueden venderse por hasta GBP 5.000, dejando cuantiosas ganancias a los criminales implicados.

📌 Un crimen llamativo

El comandante Andrew Featherstone, quien encabeza la estrategia policial contra el robo de teléfonos, explicó en una conferencia de prensa que este tipo de delito resulta más rentable y menos arriesgado que el robo de autos o el tráfico de drogas. Los delincuentes llegan a obtener hasta GBP 300 (unos US 400) por cada teléfono, una suma que triplica el salario mínimo diario en el Reino Unido, según The New York Times.

Además, la probabilidad de ser descubiertos y criminalizados por esto, son bajas. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025 se registraron 106.000 teléfonos robados en Londres. Sin embargo, apenas 495 personas fueron acusadas o recibieron una advertencia policial, es decir, reconocieron haber cometido el delito, según datos de la policía.

Expertos atribuyen la situación a un problema propio del Reino Unido: años de políticas de austeridad impulsadas por gobiernos conservadores durante la década de 2010 redujeron el número de agentes y los presupuestos policiales.

En 2017, la Policía Metropolitana anunció que dejaría de investigar delitos menores con baja probabilidad de resolución para concentrarse en crímenes graves y delitos sexuales.

Hoy, el robo de celulares en Londres dejó de ser un delito menor para convertirse en un negocio global que alimenta una economía criminal cada vez más sofisticada. Mientras las autoridades intentan recuperar el control, los expertos advierten que, sin más recursos, personal y cooperación internacional, las redes seguirán operando impunemente.

