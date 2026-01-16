“Make America Go Away”: la moda de usar gorras anti-Trump en Groenlandia

El danés Jesper Tonnesen, dueño de una tienda de ropa, posa con una gorra anti-Trump, bordada con el eslogan "¡Ahora es NUUK!", en Copenhague, Dinamarca. Foto: EFE - THOMAS TRAASDAHL

Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eleva su tono frente a Groenlandia y sigue insistiendo en anexarla, en la isla del Ártico se está volviendo una moda usar gorras rojas con un mensaje tajante: “Make America Go Away”, replanteando el eslogan del republicano.

Desde niños hasta personal de restaurantes, varias personas están portando este accesorio, que también tiene inscrito un juego de palabras en danés que traduce “ya basta”, así como también tiene la bandera del territorio.

Las gorras se agotaron tanto en Nuuk, capital de Groenlandia, como en Copenhague, Dinamarca. El influencer Victor Schott, uno de los fabricantes de ellas, citado por The Irish Times, comentó: “Estaba en la ducha y me molestó muchísimo este abusador. Pensaba en alguien más grande que tú diciendo que si no lo vas a vender, simplemente te lo van a quitar”. Según dijo, las ganancias que obtenga de estas ventas las va a destinar a dos organizaciones benéficas para niños de la isla.

El aumento en la demanda de estas gorras coincidió con los días previos a la cita que esta semana se tuvo en Washington sobre el tema, en la que se evidenció que “las perspectivas siguen distintas”, en palabras de Lars Lokke Rasmussen, ministro danés de Asuntos Exteriores, quien también dijo que esperaba que los gobiernos pudieran empezar a “bajar la temperatura” en medio de las tensiones. Y es que ya la administración groenlandesa aseguró que prefiere a los daneses sobre los estadounidenses.

“Trump está loco. Es como un niño, lo quiere todo. Cree que puede comprarlo todo con su dinero —tiene de sobra—, pero no lo necesitamos: no estamos en venta”, comentó Magdalena Pedersen, una jubilada de 82 años, citada por la agencia italiana ANSA.

