Trump y Netanyahu se reúnen mientras la tregua en Gaza entra en su fase decisiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), se reúne con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (izq.), durante un encuentro bilateral en la residencia Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. Foto: AFP - JIM WATSON

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se encuentra reunido este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida, mientras Washington presiona para avanzar hacia la segunda fase del frágil plan de tregua en Gaza.

El encuentro se desarrolla en el complejo Mar-a-Lago, residencia de Trump, y es la quinta reunión entre ambos líderes en Estados Unidos en lo que va del año. Funcionarios de la Casa Blanca expresan preocupación ante el riesgo de que Israel y Hamás estén retrasando la implementación de la segunda etapa del alto el fuego.

Trump asegura que la reunión se celebra a petición de Netanyahu y manifiesta su interés en anunciar antes de enero la conformación de un gobierno tecnocrático palestino para Gaza, así como el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Antes del encuentro principal, Netanyahu mantiene reuniones en Florida con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Las conversaciones con Trump avanzan desde la 1:00 p.m. hora local.

Durante la jornada, Trump vuelve a exigir el desarme de Hamás, después de que el brazo armado del movimiento islamista palestino reitera que no renunciará a las armas.“Es necesario que Hamás se desarme”, afirma Trump desde Mar-a-Lago, junto a Netanyahu, mientras ambos abordan la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza.

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, señala que Netanyahu conversa con Trump sobre la segunda etapa del acuerdo, que incluye garantizar que “Hamás quede desarmado y Gaza desmilitarizada”.

En paralelo, el brazo armado de Hamás insiste en que no entregará sus armas, uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones del acuerdo.“Nuestro pueblo se está defendiendo y no entregará sus armas mientras continúe la ocupación”, afirma la Brigada Ezzedine al Qassam en un mensaje en video.

El grupo islamista confirma además la muerte de su histórico portavoz, Abu Obeida, meses después de que Israel anunciara que había fallecido en un ataque aéreo en Gaza el pasado 30 de agosto.

Según Bedrosian, Netanyahu también aprovecha la reunión para presionar a Trump a favor de nuevos ataques contra el programa nuclear de Irán, al que califica como “un peligro no solo para Oriente Medio, sino también para Estados Unidos”.

La visita de Netanyahu tiene lugar en medio de intensos días de diplomacia internacional en Palm Beach, donde Trump recibe el domingo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para discutir el fin de la invasión rusa.

El alto el fuego en Gaza, alcanzado en octubre, figura entre los principales logros del primer año de Trump tras su regreso al poder, aunque su administración y los mediadores regionales buscan mantener el impulso del proceso.

A comienzos de mes, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, reciben en Miami a altos funcionarios de los países mediadores Catar, Egipto y Turquía.

“El momento de la reunión con Netanyahu es muy significativo”, afirma Gershon Baskin, copresidente de la organización Alliance for Two States, quien participa en negociaciones secretas con Hamás.“La fase dos tiene que empezar”, declara a la AFP, al considerar que Hamás ha tenido tiempo suficiente para restablecer su presencia.

La primera fase del acuerdo incluye la liberación por parte de Hamás de los rehenes restantes del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. El grupo devuelve a todos, salvo el cuerpo de uno de ellos, mientras ambas partes se acusan de violaciones al alto el fuego.

La segunda etapa contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el desarme de Hamás, la instauración de una autoridad interina palestina y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Según el medio estadounidense Axios, Trump planea convocar en enero, durante el foro de Davos, la primera reunión de un nuevo Consejo de Paz para Gaza, bajo su presidencia. No obstante, el medio señala que altos funcionarios de la Casa Blanca muestran una creciente frustración ante lo que consideran intentos de Netanyahu por frenar el proceso.

“Cada vez hay más señales de que la administración estadounidense se está frustrando con Netanyahu”, afirma Yossi Mekelberg, analista de Oriente Medio del centro de estudios Chatham House.“La pregunta es qué va a hacer al respecto, porque la fase dos no avanza”, añade.

Mekelberg sostiene que Netanyahu intenta desviar la atención del conflicto en Gaza hacia Irán, en un momento en que Israel entra en un año electoral”. Todo está relacionado con mantenerse en el poder”, concluye.

