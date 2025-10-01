Papa León XIV cuestiona “coherencia provida”: habló de aborto, pena de muerte y migrantes

El papa León XIV visitó el Centro Mariapoli dei Focolarini en Castel Gandolfo para conmemorar los 10 años de la encíclica ambiental 'Laudato Sì' de Francisco. Foto: EFE - Simone Risoluti

El martes por la noche, el Papa León XIV respondió a las preguntas que tenían varios periodistas que se reunieron afuera de su residencia de verano en Castel Gandolfo sobre el aborto. Según le dijo a los presentes, quienes apoyan la pena de muerte “no son realmente provida”.

El sumo pontífice subrayó que una auténtica postura provida debe abarcar el respeto a toda vida humana, lo que incluye oponerse tanto al aborto como a la pena capital.

🔑Las claves de las afirmaciones del León XIV (por si tiene afán)

El Papa León XIV afirma que ser verdaderamente provida implica oponerse tanto al aborto como a la pena de muerte.

Destaca que los provida también deben defender un trato digno hacia los inmigrantes, integrando toda la enseñanza de la Iglesia.

Sus declaraciones surgen en medio de la polémica sobre el premio entregado por la Iglesia al senador Dick Durbin, defensor del aborto, y tensiones en la Iglesia de EE. UU.

El Papa enfatiza la importancia de evaluar la postura moral de las personas en múltiples temas, no solo el aborto.

El cardenal Blase J. Cupich confirmó que Durbin rechazó el premio.

¿Por qué el papa León XIV estaba hablando del aborto?

Estas declaraciones del Papa León surgieron en medio de un debate polémico en la Iglesia Católica de Estados Unidos, relacionado con la entrega de un premio ofrecido por la Arquidiócesis de Chicago al senador Dick Durbin, defensor del derecho al aborto, generando tensiones entre obispos y conservadores.

El Papa insistió en la necesidad de evaluar a las personas, tomando en cuenta su postura en múltiples temas morales, no solo en el aborto.

“Entiendo la dificultad y las tensiones. Pero creo que, como ya he dicho en el pasado, es importante considerar muchos temas relacionados con la enseñanza de la Iglesia”, aseguró el Papa.

Poco después de las declaraciones del papa, el cardenal Blase J. Cupich emitió un comunicado anunciando que Durbin había decidido no recibir el premio. No dio detalles de la razón, pero aseguró que el reconocimiento se le iba a otorgar por “su apoyo inquebrantable a los inmigrantes, tan necesario en nuestros días”.

León también criticó el trato “inhumano” hacia los inmigrantes en Estados Unidos, señalando que quienes dicen ser provida deberían defender un trato digno para todos, reforzando la importancia del respeto mutuo y el enfoque integral de las enseñanzas de la Iglesia Católica hacia la vida en todas sus etapas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada el miércoles sobre los comentarios del Papa.

“Rechazo que haya un trato inhumano hacia los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración”, dijo Leavitt a los periodistas en la Casa Blanca.

“Sin embargo, sí hubo un trato inhumano significativo hacia los inmigrantes ilegales en la administración anterior, cuando eran traficados, violados, golpeados y, en muchos casos, asesinados en nuestra frontera sur con Estados Unidos”, añadió.

