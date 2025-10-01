Cierre del Gobierno en EE. UU.: qué cambia en visas, migración y deportaciones

Las citas de visas y pasaportes que ya estén programadas se tendrán con normalidad a pesar del cierre de gobierno en EE. UU. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió dos comunicados tras la entrada en vigor del cierre del gobierno estadounidense, ocurrido después de que los legisladores y el presidente Donald Trump no lograran superar el estancamiento presupuestario durante intensas negociaciones en el Congreso.

🔑Las claves de lo que este cierre significa para trámites y migración (por si tiene afán)

La Embajada de EE. UU. en Colombia suspendió publicaciones en redes sociales, salvo información urgente.

Servicios de visas y pasaportes ya programados siguen funcionando mientras la situación lo permita.

Los tribunales de inmigración deben pausar la mayoría de procesos de personas no detenidas, lo que agrava el rezago de más de 3,4 millones de casos.

En 2019 un cierre afectó hasta 94.000 casos; ahora el impacto sería mayor por el aumento de procesos y menos jueces.

Las deportaciones masivas y operaciones de ICE continúan con normalidad gracias a un presupuesto separado aprobado por el Congreso.

A través de sus redes sociales, la embajada informó que no publicará noticias por dichos canales hasta que se renueven las asignaciones presupuestarias, salvo que tenga información urgente que compartir.

Asimismo, la misión diplomática aseguró que los servicios de visas y pasaportes ya programados continuarán durante esta interrupción “según lo permita la situación”.

Los servicios programados de pasaportes y visas continuarán durante el periodo de interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, según lo permita la situación.



Para obtener información sobre nuestros servicios consulares visite https://t.co/R59QHs9HWP pic.twitter.com/UcGk486fF8 — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) October 1, 2025

👉¿Qué significa el cierre del gobierno estadounidense para la migración?

Los tribunales de inmigración, que dependen de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, reciben casi la totalidad de su financiamiento a través de asignaciones del Congreso.

En caso de un cierre gubernamental, están obligados a detener la mayoría de sus actividades que no son consideradas esenciales. En episodios anteriores de cierres federales, las audiencias para personas inmigrantes que no se encuentran detenidas fueron clasificadas como funciones no esenciales y, por tanto, quedaron suspendidas.

Actualmente, existen más de 3.4 millones de casos en trámite en estos tribunales. Un cierre que afectara a los procedimientos de personas no detenidas probablemente conllevaría una suspensión diaria de un número de casos mayor que la que se registró en 2019, causando retrasos significativos en la resolución de estos procesos, según el American Inmigration Council.

El reciente cierre del gobierno puede tener un impacto considerablemente menor en el sistema de inmigración comparado con otras agencias federales.

Las operaciones características de deportación masiva impulsadas por la administración Trump podrían continuar prácticamente sin interrupciones, beneficiándose del financiamiento separado que el Congreso asignó a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para sus actividades de control.

Aunque algunos servicios del sistema de inmigración legal experimentan retrasos menores debido a la suspensión temporal de personal de apoyo, la mayoría de las entrevistas y resoluciones seguirán realizándose con normalidad.

