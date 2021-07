Peter R. De Vries, el periodista de crímenes asesinado en Países Bajos

El 6 de julio de 2021 a las 19:30 de la noche, a plena luz del día en la concurrida y céntrica calle Lange Leidsedwarsstraat de Ámsterdam, el reconocido periodista de crímenes neerlandés, Peter de Vries, salía del estudio del canal de televisión RTL cuando un hombre joven, delgado y de tez trigueña le disparó cinco veces a quemarropa.

De Vries recibió un impacto en la cabeza y cayó tendido al suelo. Minutos después llegó una ambulancia para socorrerlo y trasladarlo a un centro médico en el cual permaneció durante una semana en estado reservado. La incertidumbre sobre su salud se mantuvo en secreto durante una semana, hasta el pasado 15 de julio, cuando la familia de De Vries rompió el silencio al anunciar su deceso.

¿Quién era Peter de Vries?

Peter R. de Vries de 64 años fue el reportero de crímenes más conocido en los Países Bajos. Comenzó su carrera en 1978 con su trabajo como reportero judicial para el periódico de circulación nacional De Telegraaf. Allí realizó la cobertura del secuestro de Alfred “Freddy” Heineken, el destacado empresario y propietario de la compañía cervecera más grande del país. El secuestro de Heineken en 1983 inspiró a De Vries a escribir una novela que más tarde se convirtió en una película titulada “Kidnapping Freddy Heinken” (el secuestro de Freddy Heineken).

Años después, De Vries creó su propio programa de televisión, “Peter R. de Vries, reportero del crimen”, mediante el cual investigaba crímenes no resueltos por medio de la reportería y la entrevista a familiares y allegados de las víctimas. El programa se emitió durante 17 años y llegó a ser el número uno en audiencia. Fue tal el éxito, que sus investigaciones fueron ganadoras de varios premios nacionales e internacionales, como el Premio de la Academia en los Países Bajos por su papel en la resolución de un triple asesinato en Ámsterdam que estaba a punto de cerrarse y un premio Emmy por su investigación sobre la desaparición de Natalee Holloway, una estudiante estadounidense desaparecida en Aruba en 2005.

En 35 años de carrera, De Vries trabajó en la investigación de más de 500 casos. Era normal verlo como comentarista experto criminal en programas de televisión, complementaba su trabajo de reportero independiente como portavoz o confidente de testigos en casos judiciales. En el 2019 decidió asesorar a Nabil B, un testigo clave en el caso ‘Marengo’ contra Ridouan Taghi, un narcotraficante neerlandés de origen marroquí sospechoso de estar involucrado en al menos diez asesinatos relacionados con el crimen organizado, así como en la participación en el tráfico de drogas y el liderazgo de una organización criminal. Fue aparentemente con ese caso, con el que el periodista neerlandés firmó su sentencia de muerte.

Los sospechosos del asesinato

Una hora después del ataque, la policía neerlandesa comenzó un despliegue y detuvo a dos personas cerca de la ciudad de La Haya. Un polaco de 35 años quien habría sido el conductor del vehículo y un joven de 21 años llamado ‘Delano G’, quien presuntamente fue el que perpetró el crimen. A pesar de su corta edad, Delano G. cuenta con varios antecedentes policiales entre los cuales se destaca una condena de 10 meses.

Según un canal de televisión polaco, el conductor del vehículo es buscado en su propio país por su participación en robos, mientras que, por parte de ‘Delano G’, prensa local ha revelado que es primo hermano de Jaoud W., un amigo de la infancia de Taghi y líder de su organización criminal. Según declaraciones anónimas a la prensa por parte de familiares de Delano G. éste habría recibido una promesa de pago de 150.000 euros por el asesinato al periodista. El 19 de julio los dos procesados comparecieron ante la sala del tribunal de Ámsterdam, donde el juez ordenó que se extendiera su prisión preventiva por 90 días.

El caso de Tagui ha tomado relevancia en Países Bajos después de que el abogado del testigo Nabil B, Derk Wiersum, fuera asesinado frente a su casa en Ámsterdam en septiembre de 2019. Aunque no se ha comprobado la participación de Tagui en dicho asesinato, es el principal sospechoso. Ciudadanos neerlandeses califican la muerte violenta del abogado Wiersum y ahora la del periodista Peter de Vries como “la penetración del crimen organizado en los Países Bajos”, ya que consideran que el gobierno está haciendo muy poco contra el narcotráfico, el crimen organizado y la seguridad nacional.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Peter de Vries, el Ministerio Público de Países Bajos manifestó apoyo a la familia de De Vries y aseguró que “no descansará hasta que los responsables de este cobarde ataque sean condenados”. Por su parte, la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, describió a De Vries como un “héroe nacional”, “un espíritu libre valiente que buscaba justicia, ayudaba a gente en problemas y a padres de niños asesinados”.

El pasado fin de semana, las páginas de la mayoría de los principales periódicos del país se pintaron de blanco y negro y se llenaron de mensajes de condolencias para Peter R. de Vries por parte de editores y periodistas de distintos medios. “Es intensamente triste que ya no esté con nosotros. Juntos perdemos a un luchador incansable y valiente por la justicia” reza el comunicado de la Asociación Neerlandesa de Editores de Los Países Bajos.

A las once de la mañana del día de hoy las puertas del Royal Theatre Carré de Ámsterdam se abrieron al público. El camino hacia el féretro estaba decorado con fotos de la vida de Peter R. de Vries y al fondo se escuchaban sus canciones favoritas. A esa misma hora, la bandera de la municipalidad de Ámsterdam se izó a media asta y las estaciones de radio tocaron simultáneamente la canción “A Whiter Shade of Pale” de Procol Harum, seguida de la canción Guaranteed de Eddie Vedder, de la cual Peter de Vries adoptó su lema de vida: “Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Vivir de rodillas no es una forma de ser libre”.