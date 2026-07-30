Polonia acusa a Rusia de caída de un misil, pero descarta que haya sido objetivo de ataque

Agentes de policía, soldados y bomberos trabajan en una zona cercana a la localidad de Tarnawa-Kolonia, en el este de Polonia, luego de que un objeto volador no identificado impactara el suelo y explotara. Foto: EFE - WOJTEK JARGILO

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Las autoridades polacas acusaron el jueves a Rusia de estar detrás del lanzamiento de un misil que impactó en una región fronteriza con Ucrania, sin dejar heridos, durante una campaña de ataques masivos contra el país vecino.

Una potente explosión despertó a los habitantes de la localidad de Tarnawa-Kolonia, situada en la región oriental de Lublin, alrededor de las 4:00 a. m., haciendo temblar las ventanas de sus casas, reportó la policía en un comunicado.

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La detonación, ocurrida a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania, dejó un cráter de diez metros de diámetro y cinco metros de profundidad, así como “restos de un objeto no identificado”.

En un primer momento, las autoridades locales no precisaron la causa del incidente, que se produjo mientras Rusia lanzaba nuevos ataques masivos contra la región ucraniana de Leópolis, cercana a la frontera con Polonia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, llegó la mañana del jueves a Lublin para presidir una célula de crisis junto con el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, y el del Interior, Marcin Kierwinski.

La fiscalía militar abrió una investigación para determinar el origen y la naturaleza del proyectil, pero Tusk afirmó que “los fragmentos recuperados apuntan a un misil ruso Kh-101”. Durante una conferencia de prensa indicó que “no hay ninguna razón para pensar que Polonia era el objetivo” y calificó lo sucedido como “un incidente grave”. Habló también de que un segundo objeto violó el espacio aéreo del país.

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En la misma línea se manifestó el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, quien dijo en X que “durante la noche un misil de crucero ruso Kh-101 penetró en Polonia como parte del ataque masivo de Rusia contra Ucrania, violando el espacio aéreo de la OTAN”.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también afirmó que el espacio aéreo polaco había sido “violado” durante el ataque con misiles y drones. Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, escribió en la red social X que los ataques de Rusia contra Ucrania causaron “otra violación inaceptable de nuestro espacio aéreo de la Unión Europea”.

El mando de las fuerzas armadas polacas señaló que un helicóptero Mi-24 sobrevoló el lugar y reportó “el probable punto de impacto del objeto en un terreno sin edificar”, situado a dos kilómetros de las viviendas residenciales.

Rusia lanzó contra Ucrania 74 misiles y 284 drones durante la madrugada del jueves, causando al menos ocho muertos. En noviembre de 2022, la caída de un misil de defensa ucraniano sobre el pueblo polaco de Przewodow causó dos muertos, mientras que en septiembre de 2025 una veintena de drones rusos que habían penetrado en el espacio aéreo polaco fueron derribados o se estrellaron.

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¿Qué dijo la OTAN?

La Alianza Atlántica declaró que está “en estrecho contacto con las autoridades polacas con relación a la violación del espacio aéreo polaco”, y que hará lo necesario para defender su territorio. En un comunicado, el coronel Martin O’Donnell, portavoz del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas de la OTAN en Europa, aseguró que “la OTAN y Polonia activaron sus defensas aéreas y terrestres”.

A renglón seguido, detalló que “se desplegaron dos cazas de la OTAN, que eran F-16 polacos, un avión de reabastecimiento en vuelo Airbus A330 de la Unidad Multinacional de Transporte y Tanque Multirrol de la OTAN, un avión polaco de Alerta Temprana Aerotransportada (AEW) Saab 340 y un helicóptero polaco Mi-24″.

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