¿Por qué Canadá, Reino Unido y Australia no han expulsado a diplomáticos rusos?

Embajada rusa en París, Francia. Hasta la fecha, 35 diplomáticos rusos fueron expulsados de este país. Foto: MOHAMMED BADRA

Varios países de la Unión Europea han expulsado de países miembros a más de doscientos diplomáticos rusos como respuesta a los crímenes de los que Rusia es acusado durante su invasión a Ucrania, la cual empezó el pasado 24 de febrero.

No obstante, aún hay varias naciones que se han rehusado a expulsar a los diplomáticos de sus respectivos países alegando que dicha acción no vale “el costo de perder a nuestros diplomáticos en Moscú”, así lo indicó Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, según cita The Guardian. Otros países que tampoco han excluido de sus territorios a los diplomáticos rusos son Reino Unido y Australia.

Hasta la fecha, ya son 15 naciones que han deportado a los diplomáticos rusos de sus territorios. Adicionalmente, 100 diplomáticos de Rusia ya habían sido expulsados en meses anteriores. En los últimos días, Polonia expulsó a 45 personas; Alemania 40; Francia 35; Eslovenia 33; Italia 30; España 25; Bélgica 21; Holanda 17; Dinamarca 15; Letonia 13; Grecia 12; Portugal 10; Estonia siete; Irlanda cuatro; Suecia tres; la República Checa uno y Luxemburgo uno.

Esta decisión de retirar a los diplomáticos rusos de sus países es una consecuencia directa de los crímenes de guerra de los que acusan a Rusia en Bucha, ubicada a las afueras de Kiev, la capital ucraniana. Imágenes que han circulado por las redes sociales y en varios medios de comunicación demostrarían que los rusos asesinaron, torturaron y abusaron de civiles ucranianos en Bucha. Sus cuerpos fueron hallados, amarrados y tirados en la calle, semanas después.

Por su parte, el Reino Unido ha afirmado que no piensa retirar de sus territorios a los diplomáticos rusos, ya que al hacerlo Rusia expulsará a los diplomáticos británicos de Moscú, de una embajada que ya se encuentra bastante decimada. Esta decisión fue tomada pese a que, en días anteriores, la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, afirmó que las relaciones de Occidente con la Rusia gobernada por Vladimir Putin habían terminado.

También aseguró que se necesita “un nuevo enfoque de la seguridad en Europa basado en la resiliencia, la defensa y la disuasión”. Además, advirtió que Rusia no se está retirando, sino que se está reagrupando y reposicionando para presionar más a Ucrania por el este y el sur del país”, según recuenta The Guardian.

Adicionalmente, Truss explicó que dicho nuevo enfoque es necesario para los países que pueden correr el riesgo de ser atacados por Rusia, como Moldavia, Georgia, Finlandia y Suecia. Por esto, se necesitan más recursos diplomáticos que monitoreen a Rusia, por lo tanto, retirar a los diplomáticos rusos del Reino Unido, solo causaría que Rusia elimine a los diplomáticos británicos de Moscú, removiendo así a las únicas personas que podrían realizar dichos monitoreos.

No obstante, anteriormente, en el 2018, el Reino Unido expulsó a 23 diplomáticos rusos después de que el gobierno de Putin se rehusara a explicar por qué un exespía ruso, que se encontraba en territorio británico, fue atacado con un veneno de origen ruso. Ante esto, Rusia expulsó a 50 diplomáticos británicos de Moscú. Pese a que no se conoce el tamaño de la embajada británica en Rusia, sí se conoce que dichas expulsiones afectaron al Reino Unido en términos de pérdidas de inteligencia política y de investigación.

No obstante, varios miembros del Partido Laborista insisten en que los diplomáticos rusos deben ser expulsados de sus territorios. Para el secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, en el Reino Unido no debería haber espacio para Andrei Kelin, el embajador de Rusia en el Reino Unido.

Rusia, por su parte, afirma que desea continuar con las relaciones diplomáticas entre Rusia y Occidente. Sin embargo, el vicecanciller ruso, Alexander Grushko, aseguró que responderán ante las continuas expulsiones de los diplomáticos rusos de varios países europeos. Asimismo, Grushko afirmó que los países europeos que tomaron estas decisiones están actuando en contra de sus propios intereses, según asegura The Guardian.

