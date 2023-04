Protestas en Francia antes de decisión judicial sobre reforma a las pensiones

Imágenes de las protestas en París (Francia) este jueves, 13 de abril. Foto: EFE - YOAN VALAT

Cientos de miles de personas manifestaron de nuevo este jueves en Francia contra la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, en un último intento de hacer presión un día antes de la decisión determinante del Consejo Constitucional.

“Si el Consejo aprueba el proyecto, seguiremos manifestándonos y saldremos de nuevo a la calle”, declaró bajo la llovizna Tamara Aslamov, una joven estudiante universitaria de 18 años, delante de la Ópera de París.

Los nueve “sabios” del Constitucional deben el viernes por la tarde pronunciarse sobre la validez de la reforma y sobre un pedido de referendo sobre la edad de jubilación solicitado por la oposición de izquierda.

Mientras tanto, la tensión es latente. Al paso de la manifestación por delante de la sede del Consejo, manifestantes radicales lanzaron proyectiles contra agentes antidisturbios, que respondieron con gases lacrimógenos.

Las autoridades prohibieron cualquier manifestación ante este institución, situada cerca del Museo del Louvre, a partir del jueves por la noche y desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad.

Los sindicatos y una mayoría de los franceses, según los sondeos, quieren que el gobierno dé marcha atrás a retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y a adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

Pero tras meses de manifestaciones masivas, el conflicto social se encuentra enquistado y la relación se tensó en las últimas semanas entre Macron y los líderes sindicales.

El líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger, advirtió incluso antes del inicio de la marcha en París que el combate “está lejos de terminarse”.

La movilización llegó a contar el 7 de marzo con entre 1,28 millones de manifestantes, según la policía, y 3,5 millones, para el sindicato CGT, pero las autoridades esperan entre 400.000 y 600.000 este jueves, en la duodécima jornada.

La huelga en sectores clave como el transporte y la energía también tiene un alcance menor, si bien los basureros de París prevén retomar su paro, después que uno anterior de tres semanas dejara hasta 10.000 toneladas de basura acumuladas en las calles.

En la mañana, unos 400 manifestantes invadieron durante unos minutos la sede parisina del gigante del lujo LVMH con bengalas y silbatos, al grito de “la calle es nuestra”.

“Yo no creo en la democracia”

Más allá de la reforma que quiere ver en vigor en los próximos meses, el presidente francés, de 45 años, se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato hasta 2027.

Símbolo de la importancia que le otorga, decidió el 16 de marzo imponer por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta, lo que provocó una radicalización de las protestas.

Macron se niega a dar marcha atrás y el miércoles desde Ámsterdam anunció que propondrá una reunión a los actores sociales para ver cómo “seguir adelante”, independientemente de la decisión del Constitucional. Ante la proposición del presidente, la líder de la central CGT, Sophie Binet, declaró que “tenía ganas de decir: ‘Vaya broma’”.

Los sindicatos advirtieron que la imposición de la reforma provocó una “crisis democrática” y benefició a la ultraderechista Marine Le Pen, que sube en los sondeos.

“Yo siempre he votado, pero hoy ya no sé si votaré, porque ya no creo en la democracia”, admitió durante la manifestación Judith Roubertoux, de 48 años y empleada en una estructura médico-social.

A la espera del Constitucional

En este contexto, la decisión del Constitucional marcará los siguientes pasos. Los observadores esperan que se anulen partes de la reforma, pero no su totalidad, y dé el visto bueno al referendo.

Esta última decisión podría abrir una nueva etapa de la movilización, ya que su primer reto sería recabar las 4,8 millones de firmas necesarias para su celebración.

Entre las hipótesis estudiadas por los sindicatos figuran también manifestaciones para el 1.º de mayo e incluso la convocatoria de una marcha gigante en París.

Francia es uno de los países europeos donde la edad de jubilación es más baja, sin que los regímenes sean completamente comparables. El gobierno asegura que su reforma busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.

