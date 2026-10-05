Geffray reveló que 24 centros educativos han sido incendiados o saqueados y que 78 miembros del personal han resultado heridos desde el comienzo del…

Francia suspenderá total o parcialmente las clases este lunes en entre 400 y 500 liceos de los 3.700 que hay en el país, porque no están dadas las condiciones de seguridad. El anuncio lo hizo el domingo el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, en la cadena France 2, a las puertas de una nueva semana de protestas estudiantiles que tienen contra las cuerdas al gobierno de Emmanuel Macron.

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La revuelta que pone en jaque a Macron: ¿por qué habrá protestas el lunes en Francia?

Geffray reveló que 24 centros educativos han sido incendiados o saqueados y que 78 miembros del personal han resultado heridos desde el comienzo del movimiento. Según el ministro, algunos fueron atacados de forma deliberada, algo que nunca se había visto.

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El caso más grave ocurrió el viernes en La Ciotat, en la costa sur, entre Marsella y Tolón. Un profesor de 59 años fue rociado con gasolina y golpeado durante una protesta. La policía detuvo este domingo a un joven de 16 años en relación con la agresión.

Lo que reclaman los estudiantes

El movimiento empezó el 17 de septiembre con el bloqueo de varios liceos de la región de París y se extendió a todo el país. Sus protagonistas son en su mayoría jóvenes de entre 15 y 18 años, que denuncian clases de hasta 40 alumnos, edificios con goteras, cucarachas y techos derrumbados, falta de profesores y salones que llegaron a 37 grados durante la última ola de calor. También se quejan de jornadas demasiado largas.

“A menudo tenemos clase de ocho de la mañana a seis de la tarde”, le dijo a AFP Simon, un estudiante de 15 años en París.

“Gastan dinero en fundas para teléfonos, pero no en las cosas más importantes”, dijo Anna, otra estudiante de 15 años, en referencia a los dispositivos que el Gobierno compró para hacer cumplir la prohibición de celulares en los liceos.

La semana pasada estuvo marcada por barricadas en llamas y enfrentamientos con la policía antidisturbios, que respondió con gases lacrimógenos. Solo el viernes hubo más de 1.700 detenidos, y la cifra supera los 5.000 desde el lunes, la mayoría menores de edad. Según las autoridades, más de 300 policías y gendarmes y unos 170 estudiantes han resultado heridos.

Amnistía Internacional denunció un uso desproporcionado de la fuerza y pidió suspender los lanzadores de balas de defensa, armas de proyectiles no letales que pueden causar lesiones graves.

El Gobierno reconoce que los reclamos son legítimos, pero acusa a activistas, sobre todo de extrema izquierda, de haberse infiltrado en el movimiento. La oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, señaló directamente al partido La Francia Insumisa, que lo acusó de caer en el “complotismo”. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, incluso pidió a los fiscales que los padres paguen por los daños causados por sus hijos.

La protesta, lejos de calmarse, ya tiene nueva cita. Los organizadores convocaron a grandes movilizaciones para el martes, tras reunirse con Geffray y concluir que el Gobierno no ofreció medidas concretas. A eso se suma la presión de los sindicatos, que exigen a Leclornu revisar los recortes presupuestarios y estudiar un impuesto a las grandes fortunas.

La crisis estudiantil, la peor que enfrenta Macron en meses, estalla en un momento delicado, pues Francia intenta recortar el gasto público para sanear su deuda y a solo siete meses para la elección presidencial, en la que la extrema derecha lidera las encuestas.

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