Putin sobre el envío de tropas extranjeras a Ucrania: “Serán un objetivo legítimo”

Putin argumentó que la presencia de tropas occidentales en Ucrania no sería necesaria en caso de un acuerdo de paz a largo plazo, pues advirtió que Rusia cumple sus compromisos. Foto: EFE - VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este viernes que el ejército considerará a cualquier fuerza occidental desplegada en Ucrania como un “objetivo legítimo”, un día después de que los aliados de Kiev se comprometieron a enviar tropas como garantía de seguridad en caso de que se alcance un acuerdo de paz con Moscú.

El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que “miles” de soldados occidentales podrían ser desplegados. “Definitivamente, no serán unos pocos, sino miles”, declaró el viernes durante una rueda de prensa con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el oeste de Ucrania.

Un grupo de 26 países, liderados por Francia y el Reino Unido, prometieron el jueves unirse a “una fuerza de seguridad por tierra, mar y aire” para vigilar el cumplimiento de cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene como antecedente la ofensiva rusa de febrero de 2022, según explicó el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

“Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante el combate, partimos de la premisa de que serán objetivos legítimos”, dijo Putin en un foro económico en la ciudad rusa de Vladivostok. Él añadió que un despliegue de este tipo no favorecerá la paz a largo plazo y reiteró que el fortalecimiento de los vínculos militares entre Ucrania y los países occidentales es una de las “causas fundamentales” de la guerra.

Le podría interesar: El impacto a 250.000 venezolanos tras fin a Estatuto de Protección por gobierno Trump

Este enfrentamiento, el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, quienes han escapado de sus hogares arrasados en el sur y en el este del país.

Los aliados de Kiev no especificaron detalles del plan, como cuántas tropas participarían y cómo contribuirían los distintos países en ello. Aun así, Macron afirmó que no se trata de “librar una guerra contra Rusia”, sino de disuadirla de volver atacar a Ucrania en el futuro.

Zelenski, por su parte, elogió el apoyo de los aliados europeos a la creación de una fuerza seguridad: “Creo que, por primera vez en mucho tiempo, es el primer paso serio y concreto de este tipo”.

Las dudas sobre el cumplimiento del acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intentado que Rusia y Ucrania se sienten a negociar el fin de la guerra, pero no ha logrado nada más que intercambios de prisioneros entre las partes.

Moscú se mantiene firme en sus exigencias: Ucrania debe cederle más territorio y renunciar completamente al apoyo de sus aliados occidentales. Kiev, por su parte, descarta esas demandas como “viejos ultimátums”.

Putin argumentó que la presencia de tropas occidentales en Ucrania sería innecesaria en caso de un acuerdo de paz a largo plazo, pues advirtió que Rusia cumple sus compromisos. “Si se toman decisiones que lleven a la paz, a una paz a largo plazo, entonces simplemente no veo el sentido de su presencia en el territorio de Ucrania. Si se logra un acuerdo, nadie duda que Rusia va a cumplir a cabalidad”, declaró.

Le recomendamos: El auge global del discurso nacionalista antimigrantes en Australia, Asia y Europa

Ucrania y sus aliados occidentales han señalado que Rusia tiene un largo historial de acuerdos rotos, comenzando por el Memorando de Budapest de 1994, mediante el cual Kiev entregó las armas nucleares soviéticas en su territorio a cambio de que Rusia y otros signatarios, como Estados Unidos y el Reino Unido, respetaran su independencia e integridad territorial.

También han acusado a Putin de hablar mientras gana tiempo para que sus tropas tomen más territorios. El líder del Kremlin dijo esta semana que sus tropas avanzan a lo largo de toda la línea del frente en el este y sur de Ucrania, y que continuarán luchando si no se llega a un acuerdo de paz.

La participación de Estados Unidos en una fuerza de seguridad en Ucrania es incierta y algunos aliados europeos también tienen dudas. Por ejemplo, el canciller alemán, Friedrich Merz, se ha mostrado cauteloso en torno al alcance de la participación de su país en una fuerza de seguridad.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com