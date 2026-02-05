Rusia y Ucrania acuerdan intercambio de prisioneros tras negociaciones en Abu Dabi

Delegaciones de Rusia y Ucrania durante conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi. Foto: EFE - Minsterio de Exteriores de EAU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros en las “productivas” conversaciones mantenidas en Abu Dabi bajo la mediación de Washington, dijo este jueves el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien destacó que aún queda trabajo por delante.

“En el día de hoy, las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron intercambiar a 314 prisioneros — el primer intercambio de este tipo en cinco meses”, anunció Witkoff en redes sociales.

Le recomendamos: Abu Dabi vuelve a reunir a Rusia, Ucrania y EE. UU. sin avances claros

“Este resultado se logró a partir de conversaciones de paz que han sido detalladas y productivas”, aunque “queda mucho trabajo por hacer”, añadió.

Este es uno de los primeros acuerdos concretos desde la reanudación de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en mayo de 2025, impulsadas por la mediación de Estados Unidos y Turquía.

Aunque persisten los intentos de negociación, Rusia no ha cesado su ofensiva en Ucrania: ha bombardeado extensamente sus instalaciones energéticas, dejando a cientos de miles sin calefacción, mientras continua con la conquista del territorio ucraniano.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com