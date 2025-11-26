Sarkozy, condenado por financiación ilegal de campaña en su intento por reelegirse en 2012

El gasto de campaña de Sarkozy ascendió finalmente al menos a 42,8 millones de euros, casi el doble del límite legal, según la Fiscalía. Foto: EFE - TERESA SUAREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado por financiación ilegal de la campaña en su fallida reelección de 2012, después de que el tribunal más alto del país rechazó su última apelación.

Él, que estuvo al frente del Elíseo desde 2007, fue condenado por ocultar gastos excesivos ilegales. El caso se denominó “Asunto Bygmalion” por el nombre de la empresa de eventos que organizó los conciertos con los que Sarkozy congregó a sus seguidores durante la contienda. Sin embargo, la carrera presidencial la perdió frente a François Hollande.

En 2021, un fiscal destacó la actitud de “indiferencia” de Sarkozy al exigir un mitin al día en forma de grandes “espectáculos al estilo estadounidense” y permitir que los costos aumentaran sustancialmente por encima del límite legal para una campaña electoral presidencial.

A pesar de las alertas, la Fiscalía francesa determinó que el gasto de campaña del exmandatario ascendió al menos a 42,8 millones de euros, casi el doble del límite legal. Sarkozy insistió en celebrar más eventos para defenderse de Hollande.

Si bien el exmandatario negó todas las irregularidades y presentó un proceso de apelación que duró años, el máximo tribunal del país, la Cour de Cassation, confirmó este miércoles una sentencia anterior e hizo de la condena algo definitivo.

Noticia en desarrollo

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com