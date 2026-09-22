El ataque ocurrió hacia las 8:00 a. m., hora local (12:00 a. m. en Colombia), en las afueras del Instituto de Formación Técnica Inci Uzmez, en el municipio de Turgutlu. Según el ministro de Justicia turco, Akın Gürlek, el agresor disparó contra otros alumnos que llegaban a clase con un fusil de caza y fue detenido…

Once estudiantes de secundaria resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en un tiroteo frente a un colegio en la provincia de Manisa, en el oeste de Turquía. El presunto responsable es un compañero de clase, según la cadena NTV.

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Tiroteo en un colegio en Turquía dejó 11 heridos; detuvieron a la familia del atacante

El ataque ocurrió hacia las 8:00 a. m., hora local (12:00 a. m. en Colombia), en las afueras del Instituto de Formación Técnica Inci Uzmez, en el municipio de Turgutlu. Según el ministro de Justicia turco, Akın Gürlek, el agresor disparó contra otros alumnos que llegaban a clase con un fusil de caza y fue detenido poco después por la policía.

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Un video de cámaras de seguridad, citado por la BBC, muestra al presunto atacante caminando por calles vacías mientras revisa el arma, con actitud tranquila y sin prisa. En otra grabación posterior aparece corriendo del lugar, todavía con el fusil en la mano.

🚨BREAKING:



🇹🇷 At least 4 students were reportedly injured after a gunman opened fire outside a high school in Manisa, western Turkey.



One student is said to be in critical condition.



The shooter fled after the attack, triggering a police manhunt, but was later arrested.



A… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 22, 2026

La mayoría de los heridos tiene 16 años, aunque también hay uno de 14, otro de 15 y dos de 17. Según la emisora, dos jóvenes de 16 años están en riesgo de muerte, mientras que el resto sufrió heridas menos graves.

Gürlek informó que, en aplicación de una reforma legal reciente, la policía detuvo además a los padres del presunto agresor y a su abuelo, dueño del arma utilizada. Las autoridades investigan una posible negligencia tanto de los padres respecto al joven como del abuelo en la custodia del fusil. También se indagará si el estudiante sufría acoso escolar.

El Ministerio de Educación turco dijo en un comunicado que el incidente "entristeció profundamente a nuestra nación, y en particular a nuestra comunidad educativa", y anunció el envío de tres investigadores nacionales a Manisa.

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Turquía tenía, hasta este año, escasos antecedentes de tiroteos escolares. Eso cambió en abril, cuando un adolescente de 14 años mató a nueve compañeros y a un profesor en un instituto de Kahramanmaras, en el sur del país, usando varias pistolas de su padre.El atacante murió en el lugar.

El caso conmocionó al país y llevó al Gobierno a anunciar nuevas medidas de seguridad para el año escolar 2026-2027, incluidos controles más estrictos sobre armas.

La semana pasada, al inaugurarse el ciclo escolar, el Gobierno había prometido contratar a unos 30.000 vigilantes de seguridad para los centros educativos del país, con el fin de prevenir episodios de violencia.

*Con información de EFE

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