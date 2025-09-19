No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
Europa

Tres aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo de Estonia: “Es una provocación”

Aunque el país europeo dijo que Moscú ha violado su espacio aéreo en varias ocasiones este año, lo de los tres aviones de combate rusos de este viernes fue calificado como una “provocación” y un “descaro sin precedentes”.

Redacción Mundo
19 de septiembre de 2025 - 04:10 p. m.
Imagen de referencia de un caza multifunción ruso Sukhoi Su-57.
Imagen de referencia de un caza multifunción ruso Sukhoi Su-57.
Foto: EFE - JAGADEESH NV
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, confirmó a través de un comunicado que tres aviones de combate rusos incursionaron en el espacio aéreo de su país. Aunque aseguró que Moscú ha realizado este tipo de violación cuatro veces este año, lo que calificó de “inaceptable”, lo de este viernes lo catalogó como “un descaro sin precedentes”.

“La incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio (...) y permanecieron allí durante un total de 12 minutos”, indicó la Cancillería en un comunicado. En la red social X, el líder de esa cartera agregó: “Este tipo de actos no pueden tolerarse y deben sancionarse con medidas políticas y económicas rápidas”.

Vínculos relacionados

Trump amenaza con suspender los canales que lo critiquen: “Me dan mala publicidad”
“Ninguna persona está por encima de la ley”: demócratas a Rubio por el caso de Uribe Vélez
¿Quién es Jimmy Kimmel, el presentador y comediante vetado por Trump en EE. UU.?

Posterior a este anuncio, el Ejército estonio confirmó que los aviones de combate rusos fueron interceptados por F-35 italianos, con base en Ämari (Estonia), como parte de una misión sobre el mar Báltico. La OTAN, por su parte, también se pronunció ante lo sucedido y aseguró que “respondió inmediatamente” con la interceptación: “Este es otro ejemplo de la temeridad de Rusia y de la capacidad de respuesta de la OTAN”.

La Unión Europea tampoco demoró en pronunciarse ante los más recientes hechos. La jefa de la política exterior del bloque, Kaja Kallas, mencionó que “la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de aviones militares rusos es una provocación extremadamente peligrosa”. A su parecer, eso aumentó más las tensiones en la región y demostró que “Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agregó que esta acción hizo aún más apremiante la necesidad de aprobar “rápidamente” el nuevo paquete de sanciones contra Moscú, el cual pretende responder al interés de eliminar las importaciones de combustibles fósiles rusos, algo que la Unión Europea tenía previsto concluir a finales de 2027.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Europa

Estonia

OTAN

Polonia

Rusia

Vladímir Putin

Unión Europea

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar