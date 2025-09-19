Tres aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo de Estonia: “Es una provocación”

Imagen de referencia de un caza multifunción ruso Sukhoi Su-57. Foto: EFE - JAGADEESH NV

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, confirmó a través de un comunicado que tres aviones de combate rusos incursionaron en el espacio aéreo de su país. Aunque aseguró que Moscú ha realizado este tipo de violación cuatro veces este año, lo que calificó de “inaceptable”, lo de este viernes lo catalogó como “un descaro sin precedentes”.

“La incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio (...) y permanecieron allí durante un total de 12 minutos”, indicó la Cancillería en un comunicado. En la red social X, el líder de esa cartera agregó: “Este tipo de actos no pueden tolerarse y deben sancionarse con medidas políticas y económicas rápidas”.

Posterior a este anuncio, el Ejército estonio confirmó que los aviones de combate rusos fueron interceptados por F-35 italianos, con base en Ämari (Estonia), como parte de una misión sobre el mar Báltico. La OTAN, por su parte, también se pronunció ante lo sucedido y aseguró que “respondió inmediatamente” con la interceptación: “Este es otro ejemplo de la temeridad de Rusia y de la capacidad de respuesta de la OTAN”.

La Unión Europea tampoco demoró en pronunciarse ante los más recientes hechos. La jefa de la política exterior del bloque, Kaja Kallas, mencionó que “la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de aviones militares rusos es una provocación extremadamente peligrosa”. A su parecer, eso aumentó más las tensiones en la región y demostró que “Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agregó que esta acción hizo aún más apremiante la necesidad de aprobar “rápidamente” el nuevo paquete de sanciones contra Moscú, el cual pretende responder al interés de eliminar las importaciones de combustibles fósiles rusos, algo que la Unión Europea tenía previsto concluir a finales de 2027.

