Indicadores de radiación causan preocupación en Chernóbil: Gobierno de Ucrania

A principios de febrero, las fuerzas armadas de Ucrania realizaron ejercicios de entrenamiento en Pripyat, una ciudad fantasma en la zona de exclusión de Chernóbil. Foto: Agencia AFP

El Gobierno de Ucrania sostuvo este viernes que había registrado niveles preocupantes de radiación en la central nuclear de Chernóbil, en manos del ejército ruso desde el jueves, aunque Moscú aseguró que todo estaba bajo control.

“Hubo un aumento de los indicadores por encima de los niveles de control a las 3:20 a. m.”, dijo a la AFP Alexander Grigorach, subdirector del departamento ucraniano para la seguridad de las instalaciones nucleares. “Pero no podemos comprobarlo, porque todo el personal ha sido evacuado”, dijo por teléfono.

Por su parte, el parlamento ucraniano, la Rada, también confirmó esta noticia, esta vez por Telegram. El Parlamento explicó que el sistema de monitoreo automatizado mostró un aumento de “rayos gamma”, un signo de radiactividad. No obstante, no especificaron cuál es el nivel de radiación que se registró. Además, explicaron que “debido a la ocupación y a las hostilidades, actualmente es imposible establecer las razones” de esos registros.

El profesor Tom Scott, un experto nuclear de la Universidad de Bristol, le dijo a The Guardian que estuvo en contacto con el equipo ucraniano responsable de la gestión de Chernóbil a principios de esta semana. “Los niveles de radiación han aumentado, lo que en tiempos normales sería muy inusual, pero no a niveles en los que me preocuparía o entraría en pánico”, comentó el experto al diario británico.

Por otro lado, un portavoz del ejército ruso aseguró que no hay preocupación por la seguridad del reactor, que explotó en 1986 irradiando en parte de Europa, ni por su sarcófago. Al contrario de lo que dijo Ucrania, el portavoz ruso aseguró que el personal sigue en el lugar.

“Se ha llegado a un acuerdo con un batallón de las fuerzas de seguridad de la energía atómica de Ucrania para asegurar conjuntamente los bloques energéticos y el sarcófago de la central nuclear de Chernóbil”, declaró Igor Konashénkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso. “La radiación en la zona de la central nuclear está en línea con la norma”, aseguró, afirmando que “el personal de la central (...) está vigilando la situación de la radiactividad”.

Chernóbil fue el peor accidente nuclear de la historia, y tuvo lugar el 26 de abril de 1986 en Ucrania, que en ese entonces era una de las 15 repúblicas soviéticas. Después de que un reactor de la central de Chernóbil, situada a unos 100 km de Kiev, explotara, se llegó a contaminar hasta tres cuartas partes de Europa, especialmente Ucrania, Rusia y Bielorrusia.