Ucrania y EE. UU. retoman negociaciones en Miami para ajustar el plan de paz

Una bandera de EE. UU. cuelga del puente mientras peatones caminan por la Plaza de la Independencia en Kiev, el 30 de noviembre de 2025. Foto: AFP - SERGEI GAPON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los negociadores ucranianos sostendrán una nueva reunión este viernes en Miami, Florida, con los representantes del gobierno de Donald Trump para abordar el plan estadounidense sobre el fin de la guerra con Rusia, declaró a la AFP un alto funcionario ucraniano.

Le recomendamos: Putin y Modi centran su reunión en la paz en Ucrania y en reforzar los acuerdos petroleros

“Sí, hay prevista una nueva reunión hoy”, declaró Oleksandr Bevz, asesor de la presidencia de Ucrania, quien también precisó que el negociador jefe de Kiev, Rustem Umerov, se encuentra en Miami.

Un responsable estadounidense, que pidió el anonimato, dijo el miércoles que el emisario de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner iban a reunirse con Umerov el jueves en Florida.

Mijailo Podoliak, un consejero de la Presidencia ucraniana apuntó en X que aunque “el proceso diplomático se esté llevando a cabo actualmente entre bastidores, (...) las posiciones están claras”.

Le podría interesar: ¿Una Doctrina Monroe 2.0? Así opera la estrategia global de Donald Trump

“Ucrania quiere el fin de la guerra y está dispuesta a hablar”, señaló.

Desde que hace unas tres semanas Estados Unidos presentó un plan de paz, se han organizado varias sesiones para conversar con los ucranianos en Ginebra y en Florida, con el objetivo de enmendar el texto según los deseos de Kiev.

El emisario Witkoff y Kushner viajaron a Moscú el miércoles y le presentaron el documento al presidente ruso, Vladimir Putin.

También puede leer: ¿Sin Nobel, pero con premio?: el “FIFA de la Paz” que Trump recibiría en el sorteo del Mundial

No se han filtrado muchos detalles del plan enmendado pero, para Kiev, la primera versión era muy favorable a Rusia.

Tras la reunión en Moscú, el Kremlin indicó que hubo avances pero quedaba “mucho trabajo” antes de que se pueda solucionar el conflicto, iniciado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Entretanto, el ejército ruso continuó este jueves avanzando en el frente y reivindicó la toma de la localidad de Bezimenne, en la región oriental de Donetsk, donde se concentran los combates.

Le sugerimos: ¿Comisión Europea al rescate?: estos son los planes que tiene la UE para financiar Ucrania

La fuerza aérea ucraniana, por su parte, reportó que Rusia envió 137 drones a territorio ucraniano por la noche, y derribó a 80.

En varias regiones sigue habiendo cortes de electricidad por los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas de las últimas semanas, según el Ministerio de Energía.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com