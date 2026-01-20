Un daño en la vía, la principal hipótesis de la causa del accidente de trenes en España

Así se ve el lugar del accidente de los trenes que colisionaron cerca de Adamuz (Córdoba), en el sur de España. Foto: EFE - Jorge Zapata

El accidente de dos trenes de alta velocidad en España, que en conjunto transportaban a cerca de 500 personas, está bajo investigación de las autoridades, que han dicho que aún no hay una causa clara sobre lo sucedido. Sin embargo, este lunes se ha hablado de la rotura de la soldadura de la vía como un elemento clave en el desarrollo de la tragedia.

El presidente de Renfe (empresa de transporte ferroviario), Álvaro Fernández Heredia, descartó casi por completo el error humano y dejó abiertos dos escenarios posibles: el tren o la infraestructura. Se dice que por culpa de ese daño el vagón número 6 del convoy se salió de la vía y colisionó frontalmente con el tren Alvia. Eso sí, se descartó por completo la posibilidad de que haya sido un sabotaje.

También se ha hablado sobre la posible existencia de un peso anómalo arrastrado por uno de los vagones, a partir de las inspecciones en el terreno y de los testimonios de los sobrevivientes, detalló Euronews. La evaluación de los especialistas apunta a la rotura de la soldadura y al desprendimiento de un tramo del riel como elementos claves en el origen del siniestro.

Ahora bien, las autoridades aseguraron que pasarán días hasta que se puedan tener indicios sólidos sobre las causas del descarrilamiento. De hecho, el ministro de Transportes, Óscar Puente, mencionó que la investigación deberá aclarar si la rotura detectada en un tramo de la vía fue la causa o la consecuencia de lo que pasó. Desde el domingo, él aclaró que las circunstancias que rodean lo sucedido “son extrañas”.

El diario El País consultó con unos ingenieros sobre el tema y ellos relataron que el sistema de seguridad frena de forma automática un tren cuando se encuentra a un mínimo de 20 kilómetros de un obstáculo y no puede activarse con efectividad en rangos inferiores de distancia. Se dice que el tren Alvia solo tuvo 20 segundos para reaccionar, y eso resultó insuficiente para evitar la colisión, si además se tiene en cuenta que ambos trenes viajaban a más de 200 kilómetros por hora. Uno de los conductores fue identificado como uno de los fallecidos.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios se encargará de la investigación, que puede tomar un tiempo en dar resultados. De hecho, en el caso del accidente de 2013 en la curva de Angrois, en el que fallecieron 80 personas, el informe no se concluyó hasta 10 meses después del siniestro.

