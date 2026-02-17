Un incendio cerca de Barcelona dejó cinco adolescentes muertos y cuatro personas heridas

Periodistas se reunieron frente a un edificio donde un incendio mató a cinco personas e hirió a otras cuatro en Manlleu, cerca de Barcelona. Foto: AFP - JOSEP LAGO

Un incendio que se originó en un edificio de cinco pisos en Manlleu (Barcelona) dejó a cinco adolescentes muertos y a otras cuatro personas heridas. Aun se desconocen las causas que llevaron al despliegue de las llamas, pero a través de la prensa española se conoció que los fallecidos tenían entre 14 y 18 años.

Lo que se sabe es que el fuego se originó alrededor de las 9:00 p. m. del lunes en un trastero que era utilizado como un lugar de reunión y no estaba habilitado como vivienda, como informaron en un primer momento los servicios de emergencias. Por motivos que todavía se desconocen, los jóvenes que estaban dentro no pudieron salir y fallecieron.

Varios residentes alertaron de la emergencia cuando vieron el incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera. Unos cuarenta minutos pasaron hasta que se extinguieron las llamas. Cuando los equipos de rescate entraron al lugar se encontraron con la primera víctima mortal con un paro cardiorespiratorio. Después, en el trastero del inmueble, donde se cree que “estaban pasando el rato”, encontraron a cuatro más.

El alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, escribió en la red social X que habrá tres días de luto y las banderas ondearán a media asta en señal de respeto y recuerdo a las víctimas, además de que este martes habrá un minuto de silencio frente al Ayuntamiento.

Tres de los cuatro heridos leves recibieron el alta tras ser atendidos en las ambulancias y el otro no quiso ser trasladado a ningún centro hospitalario. A pesar de la tragedia, prácticamente todos los vecinos pudieron pasar la noche en el mismo edificio porque se descartaron problemas estructurales. Ahora bien, tres familias fueron realojadas en el Hotel Torres Manlleu.

