Un nuevo accidente de tren en España deja un muerto y al menos 37 heridos, 5 en estado grave

España vivió otro accidente de trenes. Este martes se registró el choque de un convoy de Rodalies que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona). Los primeros informes indicaron que hay un muerto y al menos 37 heridos: cinco delicados, otros seis en estado menos grave y 26 con heridas leves.

El tren se estrelló de frente contra un muro de contención que cayó sobre la vía, al parecer por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos días. Según indicó Rodalies de Catalunya, la empresa pública que gestiona la red de cercanías catalana, el fallecido es un trabajador de la compañía. Era el maquinista del tren.

Esto ocurrió justo cuando el país sigue conmocionado por el siniestro del fin de semana, que dejó al menos 42 fallecidos, lo que llevó a algunas autoridades a hablar de “una semana negra” en España. Los reportes indicaron que en el lugar del accidente se acumularon unos 100 litros de agua. De hecho, los bomberos dieron por hecho que eso ha tenido algo que ver en la caída del muro, más allá de los problemas estructurales que puede haber.

