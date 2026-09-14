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Un reino dividido: ¿es posible que Escocia, Gales e Irlanda del Norte se independicen?

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclaman su independencia, pero ni tienen cómo lograrla ni han hablado del alto costo de conseguirla.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
14 de septiembre de 2026 – 05:10 p. m.
CARDIFF (United Kingdom), 14/09/2026.- (L-R) Leader of Plaid Cymru and First Minister of Wales, Rhun ap Iorweth, Leader of the Scottish National Party and First Minister of Scotland, John Swinney, Sinn Fein President Mary Lou McDonald and Sinn Fein Vice-President and First Minister for the North of Ireland Michelle O'Neill sign a joint document following a meeting between leaders of nationalist parties in Cardiff, Wales, Britain, 14 September 2026. Leaders of nationalist parties from Scotland, Wales and Northern Ireland are meeting to strengthen the co-operation of the three countries and build towards constitutional change and signed an 'independence pact'. (Irlanda, Reino Unido) EFE/EPA/JON ROWLEY
John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill firmaron el memorando de Cardiff.
Foto: EFE - JON ROWLEY

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Michael McGrath, dueño de Crushing Screening Parts, una empresa de repuestos para maquinaria en Maghera, es una de las pocas personas que dicen abiertamente estar gozando de los resultados del brexit una década después.

Gracias al protocolo pos-brexit, que le da a Irlanda del Norte acceso simultáneo al mercado británico y al europeo, puede entregar un componente hidráulico en Berlín para las 10 de la mañana del día siguiente sin ningún papeleo, mientras que sus rivales en el resto de Reino Unido necesitan agentes aduaneros y dos o tres días.

“La…

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