¿Se acerca el fin del Reino Unido? Escocia, Gales e Irlanda del Norte proyectan separarse

El anuncio llega pocos días después de la visita del presidente Donald Trump a Dublín, quien dijo que le «encantaría» ver una Irlanda unida, calificando la idea de «algo grandioso». Esto le habría dado un impulso internacional a la causa independentista.

Los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se preparan para firmar este lunes un memorando de entendimiento que busca destrabar el proceso de independencia de sus territorios frente a Londres, según un reportaje del diario The Telegraph.

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Es la primera vez que las tres naciones tienen al mismo tiempo gobiernos favorables a la separación, pero el encuentro pone sobre la mesa una pregunta que va más allá de la voluntad política: ¿qué se necesita, en la práctica, para que esa ruptura ocurra?

Un mecanismo claro y el consentimiento de Londres

De los tres territorios, únicamente Irlanda del Norte cuenta con una vía jurídica clara para separarse. El Acuerdo de Viernes Santo establece que debe convocarse un referendo de reunificación con la República de Irlanda si resulta «probable» que la mayoría de la población norirlandesa respalde salir del Reino Unido.

Pero ese umbral de «probabilidad» queda, sin embargo, a discreción del gobierno británico, lo que convierte la decisión en un asunto tanto legal como político. Es decir, sí hay un mecanismo para el proceso de separación, pero este se evaluaría solo cuando Londres lo considere, lo que deja atrapada a Irlanda del Norte a la voluntad del gobierno en Westminster.

Escocia y Gales, por otro lado, no tienen ningún resguardo. Cualquier referendo depende enteramente del visto bueno de Westminster. El Parlamento escocés no puede, por sí solo, legislar para convocar un referendo de independencia, pues la Ley de Escocia reserva a Westminster esta potestad.

La única vía histórica para sortear ese obstáculo es la llamada «orden de la Sección 30» de la Ley de Escocia de 1998, que permite transferir temporalmente al Parlamento escocés la competencia para legislar sobre un referendo, tal como ocurrió en 2012 antes de la consulta de 2014. Pero esto, de nuevo, recae en la voluntad de Londres.

Finalmente, cualquier referendo galés requeriría también una ley habilitante aprobada en Westminster. La diferencia es que en Gales el respaldo social es más débil y disperso: alrededor del 20 % de los votantes galeses está indeciso o no votaría en un referendo de independencia, frente a cerca del 10 % en Escocia. Es decir, ni siquiera hay una presión política fuerte pidiendo ese consentimiento todavía.

El primer ministro Andy Burnham dijo ante el Parlamento que autorizaría una nueva consulta escocesa si existiera «un consenso claro» a favor, pero también sostuvo que no hay ese consenso ni en Escocia ni evidencia de que una mayoría norirlandesa quiera separarse. Es decir, no hay voluntad de activar los procedimientos que existen.

En una carta enviada el jueves a John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés, el primer ministro Burnham fue categórico: la independencia y un nuevo referendo están «fuera de la mesa» antes de las próximas elecciones generales, en línea con el manifiesto laborista de 2024, que descartó explícitamente ambas opciones.

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¿Por qué ahora?

En síntesis es porque antes no se había logrado este consenso. En mayo, Plaid Cymru dio la sorpresa al convertirse en la fuerza mayoritaria del Senedd galés, tras el desplome del Partido Laborista, lo que llevó a Rhun ap Iorwerth a asumir como primer ministro. Así se sumó a la ola del Partido Nacional Escocés, que sigue dominando el Parlamento en Escocia, y al Sinn Féin que ganó las elecciones de 2022 en Irlanda del Norte. Por primera vez, las tres naciones tuvieron gobiernos favorables a la separación.

Ante la falta de una ruta legal común, la estrategia de los tres gobiernos apunta a construir presión política conjunta aprovechando este momento histórico. El objetivo común es recuperar el acceso al mercado único que perdieron cuando el Reino Unido salió del bloque europeo, algo que consideran más valioso que mantenerse fuera junto a Londres. Cabe recordar que Escocia votó mayoritariamente por quedarse en la UE, al igual que Irlanda del Norte.

Los gobiernos destacan que el modelo económico del Reino Unido «no funciona» para estas tres naciones, que argumentan que salir de la Unión Europea, y en particular salir del mercado único, les quitó comercio, inversión y libertad para traer trabajadores.

Por esto, un punto central del acuerdo es la aspiración compartida de reingresar a la Unión Europea: Escocia y Gales lo harían como miembros nuevos, mientras que Irlanda del Norte se integraría automáticamente al bloque como parte de la República de Irlanda.

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Esto convertiría a la UE en una pieza necesaria del proyecto independentista, no solo como destino simbólico sino como argumento de campaña frente al Brexit. El memorando que firmarán los líderes independentistas abarca así cuatro frentes: economía, energía, relación con Europa y autodeterminación. La apuesta es tener control de los impuestos, comercio, contratación de trabajadores para construir un motor de crecimiento propio.

“Burnham no ha leído el informe y parece desconocer los aspectos básicos de la postura del Gobierno británico sobre la Unión. Si yo fuera unionista, estaría muy preocupado”, le dijo una fuente cercana al gobierno escocés al The Telegraph.

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