Un soldado ruso se declaró culpable en un juicio por crímenes de guerra en Ucrania

Vadim Shysimarin, soldado ruso de 21 años, puede enfrentar una condena de cadena perpetua, después de haber matado a un civil ucraniano el 28 de febrero. Foto: AP

En el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania, el comandante de un tanque ruso se declaró culpable, luego de haber asesinado a tiros a un hombre de 62 años. A Vadim Shysimarin, de 21 años, se le atribuye el haber disparado su AK-47 contra un civil desarmado en la región nororiental de Sumy, a finales de febrero. Él puede enfrentar cadena perpetua.

Según se lee en AFP, los fiscales argumentan que el soldado comandaba una unidad de una división blindada cuando su convoy fue atacado y, junto a cuatro soldados más, robó un carro para huir. De acuerdo con la Fiscalía, en su fuga, se cruzó con el hombre de 62 años, a quien, para que no lo delatara y siguiendo órdenes de otro militar, le disparó.

La instrucción de abrir fuego no podía considerarse una orden militar que pudiera protegerlo de responsabilidad, dijo el fiscal Andriy Syniuk a los periodistas afuera de la sala del tribunal. “La persona que dio una ‘orden’ no es su comandante. Él era consciente de eso. La persona que dio la instrucción estaba al tanto de eso. Antes de subir al vehículo, no se conocían”, agregó.

El proceso judicial se lleva a cabo a la par de los esfuerzos internacionales para investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania. El día de ayer, por ejemplo, se supo que la Corte Penal Internacional envió un equipo de 42 personas para investigar las acusaciones de crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa. A este iniciativa se suman las acciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Departamento de Estado estadounidense, que anunció la creación de una unidad para documentar estos delitos. Ahora bien, es inusual celebrar un juicio de este estilo mientras que la guerra sigue en curso.

Según se lee en The Guardian, este caso está a cargo de tres jueces, quienes deben llegar a un veredicto unánime para que el sospechoso sea condenado y sentenciado, incluso después de su declaración de culpabilidad. En el proceso, escucharán como testigos a la esposa de la víctima y a otro soldado ruso, que presenció lo sucedido y permanece como prisionero.

Shysimarin es de Ust Illyinsk, en la región sureste rusa de Irkutsk, y era comandante de la división de tanques Kantemirovskaya el día del asesinato, el 28 de febrero, en el pueblo de Chupakhivka.

